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        Erzurum'da okullara kar tatili

        ERZURUM'da 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitim- öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 22:47 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:47
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        Erzurum'da okullara kar tatili
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        ERZURUM’da 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitim- öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildi.

        Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji 12’inci Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre İlimizde etkili olan olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği beklendiğinden olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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