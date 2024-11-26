ERZURUM'un Oltu ilçesinde asansör imalatçısı Bilal Çelik, iş yerinin önünde kardan koltuk yaparak üzerine oturup çay içti. Kardan koltuğu görenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oltu ilçesinde asansör imalatçısı olan Bilal Çelik, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Çelik, topladığı karla iş yerinin önündeki kaldırıma iki kişilik kardan koltuk yaptı. İş yeri sahibinin oturup çay içtiği koltukta çevre esnafı ve yoldan geçen vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirdi.