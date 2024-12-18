Tedavide uyguladığı buz, parmağında yanığa neden oldu

BAYBURT Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk Bayram’ın (19), basketbol oynarken incinen yüzük parmağına uyguladığı buz tedavisi yanığa neden oldu. Bayram, Erzurum'da tedavi altına alındı.

Bayburt’ta, 13 Aralık akşamı arkadaşlarıyla basketbol oynayan Ömer Faruk Bayram’ın eline gelen top, yüzük parmağının incinmesine neden oldu. Eve giden Bayram eline buz tedavisi uyguladı. Yaklaşık bir saat elinde kalan buz deride yanık oluşturdu. Büyük ağrı çeken Bayram ailesiyle hastaneye gitti. Doktorlar, Ömer Faruk Bayram'ı Erzurum'a sevk etti.

Şehir Hastanesi'nin Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alınan Bayram, "Arkadaşlarla basketbol oynarken top yüzük parmağımın incinmesine neden oldu. Eve gittiğimde buzlu tedavi uyguladım. Buz yaklaşık bir saat elimde kalınca yanık oluşturmuş. Büyük acılar çektiğim için hastaneye gittim ve beni Erzurum'a gönderdiler. Şimdi tedavim burada sürüyor. Profesyonel sporcular buzun direkt deriyle temas etmeyeceğini bilir. Ama sporla hobi olarak ilgilenen buzun ciltte direkt temas etmemesine dikkat etsinler. Yoksa benim gibi yanıkla uğraşırlar" diye konuştu.