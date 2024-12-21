Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü, 4 yaralı (8)

VALİ,İKİZİNİ TESELLİ ETTİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çığ düşmesi sonucu yaralanan milli sporcuları Erzurum Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Sporcuların durumu hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, Emre Yazgan'ın ikizi Yunus'la da görüştü. Vali Çiftçi, "Hem şehir hastanemizde hem de üniversite hastanemizde yaralılarımızı ziyaret ettim. Sağlık durumları hakkında bilgi aldım. Şehir hastanemizde 3 sporcumuz müşahede altına alınmıştı. Onların sağlık durumları gayet iyiydi. Herhangi bir sıkıntılar yoktu. Başhekimimizin verdiği bilgiye göre; akşama kadar da müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilecekleri yönünde bilgi aldım" dedi. Vali Çiftçi, hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan'ı da hastanede odasında teselli etti.