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        Sarıkamış şehitleri anıldı

        ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde, Osmanlı-Rus savaşı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerler, törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:31 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:35
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        Sarıkamış şehitleri anıldı
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        ERZURUM’un Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’nde, Osmanlı-Rus savaşı sırasında Allahuekber Dağları’nda donarak şehit olan askerler, törenle anıldı.

        1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Şenkaya ilçesinde anma programı düzenlendi. Bardız Yayla Şehitliği'ndeki anıtta dua edilip, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla başlayan tören, Gaziler Mahallesi Allahukber Şehitleri Meydanı'nda devam etti. Buradaki törene, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Prof. Dr. Bingür Sönmez, mülki ve askeri erkanın yanı sıra izcilerle vatandaşlar katıldı. Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, harekatı harita üzerinden anlattı. Erzurum'daki birliklerin 22 Aralık 1914'te başlayan ve 15 Ocak 1915'te sona eren Sarıkamış Harekatı'nın anma töreninde 85'inci Alay sancağının caminin minaresine çekilmesi temsili olarak canlandırıldı. Sancağın asılmasından sonra ezan okunarak, şehitler için saygı atışı yapıldı.

        GAZZELİ İZCİLER ŞEHİT OLDU

        Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Sarıkamış şehitlerini anmak için geçen yıllarda yapılan törenlere katılan 23 Gazzeli izcinin İsrail'in katliamında şehit olduklarını söyledi. Subaşı, daha önceki törenlere katılan Lübnanlı izcilerin de yine İsrail saldırılarında şehit olduklarını bildirdi. Subaşı, Yemen'den gelenleri temsilen törene izcilerin de katıldığını bildirdi.

        Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Kaymakam Abdullah Kurt ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in konuşmalarında günün önemini anlattı.

        ‘YÜREĞİMİZİ BUZ TUTTURAN HÜZNE DÖNÜŞTÜ’

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Bundan 110 yıl önce 22 Aralık'ta, Sarıkamış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Şenkaya'da, Allahuekber Dağları'nı iman ve vatan sevgisiyle aşmaya çalışan aziz şehitlerimiz; azmin ve fedakarlığın ibret dolu hikayesini yazmıştır. Bugün, o kahramanların aziz hatıralarını yad etmek, onların fedakârlıklarını bir kez daha anlamak ve bu ruhu yaşatmak üzere bir aradayız. 22 Aralık 1914'te Erzurum üzerinden başlayan Sarıkamış Harekatı; 1’inci Dünya Savaşı'nın en manidar, en hüzünlü, en acı verici hadiselerinden biri olmuş ve 5 Ocak 1915'te sona ermiştir. Bugün tamamına yakını Şenkaya sınırlarında kalan dağ yolları üzerinden gerçekleştirilen harekatta; açlık, soğuk ve yorgunluk askerlerimize geçit vermemiştir. Buna rağmen Allahuekber Dağları'nı aşmak isteyen 3'üncü Ordu'nun 9, 10'uncu ve 11'inci Kolorduları günümüzde en modern teçhizatla donatılmış orduların bile göze alamayacağı bir mücadele vermiştir. Maalesef Rus askerine Sarıkamış'ta indirilmek istenen Osmanlı tokadı, hala yüreğimizi buz tutturan bir hüzne dönüşmüştür" diye konuştu.

        Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Şenkaya Anadolu Lisesi müzik öğretmenleri koordinesinde öğrenciler tarafından kahramanlık türküleriyle son buldu. Vali Mustafa Çiftçi, 32'nci Tümeni temsilen Çakırbaba mevkisinden Sarıkamış'a yürüyecek olan izcilere bayrak teslim eti. Bayrağı teslim alan izciler, Sarıkamış'a yürümek üzere yola çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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