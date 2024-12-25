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        Erzurum'da tarihi Taşambarlar'da yangın (5)

        'ELEKTRİKKONTAĞINDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le yangının meydana geldiği Taşambarlarda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:41 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:45
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        Erzurum'da tarihi Taşambarlar'da yangın (5)
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        'ELEKTRİKKONTAĞINDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le yangının meydana geldiği Taşambarlarda incelemede bulundu. Burada bir açıklama yapan Vali Çiftçi, Taşambarlardaki yangının elektrik kontağından kaynaklandığını düşündüklerini söyledi. Vali Çiftçi, "Yangının başlamasıyla beraber başta Büyükşehir, Palandöken, Yakutiye Belediyeleri olmak üzere orman teşkilatımız, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, polis teşkilatı, Atatürk Üniversitesi, AFAD ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaklaşık 47 araç, 100 personelle yangına hızlı bir şekilde müdahale edildi. 2 saat içerisinde yangın kontrol altına alınmış durumda. Şu anda soğutma çalışmaları ve enkaz çalışmaları birlikte yürüyor. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Yangının gerçek nedeni ilerleyen günlerde itfaiyemizin çalışması neticesinde belli olacak. Burası yakın zamana kadar Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisliydi. Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla Büyükşehir Belediyesine devredilmişti. Büyükşehir Belediyesi de restorasyon çalışmalarını devam ettiriyordu. İçeride bir çalışma vardı. Fakat yangın neticesinde tarihi doku da binanın içerisinde herhangi bir sıkıntı yok. Az önce içeriyi gezdim, gördüm, inceledim. Binanın içerisinde herhangi bir problem yok. Sadece 7 bin metrekare alanı tutan çatı yanmış durumda" diye konuştu.

        ÇATIYI SÖKECEKTİK

        Tarihi binadaki yangının 12.00 sıralarında çıktığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları söyledi:

        "Yangını haber alır almaz itfaiyemiz, kamu kurumları buraya koştular. Kontrol altına alınan yangın söndürülmüş vaziyette. Şu anda soğutma işlemleri devam ediyor. Çatı katında meydana gelen yangın sebebiyle herhangi bir canlıya zarar verilmedi. Zaten biz şu anda burayı restore ediyoruz. Çatıyı da sökecektik. Velhasıl daha önce sökmüş olduk şu anda. Erzurum'umuza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun diye temennide bulunuyoruz. İnşallah en kısa sürede burayı restore ederek Erzurum'umuza, tarihimize kazandırmış olacağız. Allah beterinden korusun diye dua ediyoruz."

        Basın mensuplarının içerde çalışma olup olmadığı yönündeki sorusuna Sekmen, "İçeride çalışma vardı zaten. Onlar zaten görür görmez haber verdiler. Çatı içerisinde cam elyaf kullanılmış. Bir de elektrik kabloları geçiyor. Şu anda kesin bir şey söylememekle birlikte bir elektrik kontağından yangının çıktığını tahmin ediyoruz. Bu tahminimiz. İnşallah gerçek sebebe ulaşılacak. Ulaşılınca da kamuoyumuz bilgilendirilir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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