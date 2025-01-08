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        Erzurum'daki kazada 1 kişi yaralandı, 2'si park halinde 4 araçta hasar oluştu

        ERZURUM'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 00:45 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:50
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        Erzurum'daki kazada 1 kişi yaralandı, 2'si park halinde 4 araçta hasar oluştu
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        ERZURUM’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Otomobil kaldırıma çarparak bir apartmanın bahçesine devrilirken, hafif ticari araç ise park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yaralı sürücüyü polis, bekçi ve vatandaşlar kurtardı.

        Kaza, saat 21.50 sıralarında Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Şehit Onbaşı Ömer Budak Caddesi üzerinden Milli Egemenlik caddesine seyreden Ahmet Karakoç yönetimindeki 25 SK 388 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelerek ara sokağa dönen Emrah E. yönetimindeki 25 GD 748 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil kaldırıma çarparak bir apartmanın bahçesine devrildi. Hafif ticari araç ise yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Direksiyonda sıkışan otomobil sürücüsü Emrah E. olay yerine yakın Dadaşkent Polis Merkezi Amirliği’nde bulunan polis, bekçi ve vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü Emrah E. ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Kaza sırasında oğlu Ahmet Karakoç’un yanında bulunan İlhan Karakoç, kendileri için endişelenen kardeşini görüntülü arayarak iyi olduklarını gösterdi. Kazanın nasıl meydana geldiğini anlatan Karakoç, “Biz normal seyir halindeyken arkadaş karşı yönden geldiği sırada birden önümüze kırdı. Yolun da buzlu olmasına binaen kaza gerçekleşti. Vurduğumuz gibi bizi sürükleyerek park halindeki araçlara çarpmamıza neden oldu. Ufak biraderim için görüntülü arama yaptım. O biraz endişeliydi sizde bir şey var mı diye, çok şükür bizde bir şey yok. Arkadaşta da ciddi bir şey yok ama 4 araçta hasar var” diye konuştu.

        Kazada hasar oluşan park halindeki 34 UJ 2155 plakalı otomobilin sahibi Süleyman Özdemir, “Benim aracım park halindeydi, evde oturuyordum. Üst komşumuz haber verdi. Araç perte yakın, şimdi nasıl olacak bilmiyorum” dedi.

        Hastanede tedaviye alınan yaralı sürücü Emrah E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken polis inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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