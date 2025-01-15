1788 rakımlı Kekikli Mahallesi'nde asırlardır üretilen 'Kandirif peyniri' tanıtılacak

ERZURUM'un Olur ilçesinin, 'Osmanlı Dönemi'ne ait kırsal mahallelerinden biri olan Kekikli'de asırlardır üretilen 'Kandirif Peyniri'nin geleceğe taşınması ve tanıtımı için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çalışma başlattı. Tuz oranının düşük, yağ ve protein içeriğinden dolayı besin değeri yüksek peynir olan kandirifi dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, coğrafi işaret için müracaatların yapıldığını bildirdi.

Erzurum'a 206, Olur ilçesine 32 kilometre uzaklıkta 1788 rakımdaki kırsal Kekikli Mahallesi, bölgenin tarihi en eski yerleşim merkezlerinden biri. Eski ismi 'Salaçur' olan ve 1595 tarihinde Osmanlı topraklarına katılan mahallede asırlardan beri kızartmalık olarak bilinen Kandirif peyniri üretiliyor. Üretici olarak kadınların öne çıktığı mahallede, peyniri yapanların sayısı son yıllarda 8'e kadar düştü. Yaşları 40-70 aralığında olan kadınların, 'Bu peyniri gelecekte kim yapacak?' endişeleri üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü harekete geçti. Kekikli Mahallesi'nde üretilen peynirin kaybolmasını önlemek ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla proje hazırlandı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) da destek verdiği 'Erzurum Kandirif Peyniri ile Süte Değer Katma Çalışması' projesi kapsamında öncelikle üretici sayısını artırmak amacıyla kentte süt işleyen tesislerdeki ustalara ve konuya ilgi duyanlara kurslar düzenlendi. Bilimsel altyapı analizleri yapılan peynirin üretimiyle ilgili Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Salih Özdemir ile Doç. Dr. Cihat Özdemir katılımcıları bilgilendirdi. Peynir üretimi, Atatürk Üniversitesi laboratuvarında uygulamalı olarak gösterildi.

Olur ilçesi Kekikli Mahallesi'nde üretilen kandirif peynirinin tanıtımı için başlatılan çalışmaları anlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, akademisyenlerin yapım sürecini inceledikleri peynir üretimi konusunda mandıradaki ustalara da eğitimler verildiğini bildirdi. Kandirif peynirinin coğrafi işaret tescili için gerekli müracaatlarının yapıldığını ifade eden Kenger, "Kandirif peyniri, tuz oranının düşük olması, yağ ve protein içeriğinden dolayı besin değeri yüksek peynirdir. Peynirin geleceğe taşınmasının yanında coğrafi işaret belgesi almak için de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.