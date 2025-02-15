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        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (3)

        OLUMSUZDURUM YOKErzurum Büyükşehir Belediyesi, çığ ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:30
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        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (3)
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        OLUMSUZDURUM YOK

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, çığ ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kontrolsüz bir şekilde çığ gelme ihtimali 15.02.2025 tarihinde sabah saatlerinde gazex sistemi (çığ öldürme) ile bertaraf edilen pist dışı alana (yasaklı bölge) giriş yapan kayakçı ve snowboard’cıların vadiyi kesmesi sonucu meydana gelen kar akması (çığ) hadisesinde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır" ifadesinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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