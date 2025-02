Doğu'da 2 bin 666 kapalı köy yolunun 524'ü açıldı

DOĞU Anadolu'da kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 2 bin 666 yerleşim yerinden 524'ünün yolu açıldı. Kar yağışının etkisini kaybettiği bölgede soğuk hava etkili olmaya başladı. Bölgede dün gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde sıfırın altında 23,2 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu'da çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan ve perşembe günü zaman zaman etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yağış sebebiyle kar kalınlıkları Ağrı'da 40, Ardahan'da 45, Erzincan'da 7, Erzurum'da 35, Iğdır'da 7, Kars'ta 12, Muş'ta ise 55 santimetre olarak ölçüldü. 2 bin 666 yerleşim biriminin kapalı olan yolunun açılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile İl Özel İdareleri seferberlik ilan etti. Ekiplerin çalışması sonucu 524 köy ve mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

EN SOĞUK YER REFAHİYE

Bölgede kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağdığı günlerde hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar yükseldiği bölgede Sibirya soğukları yeniden etkili olmaya başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre bölgede dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23,2 derece ile Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ölçüldü. Refahiye'ye eksi 9,0 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi izledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ağrı merkez -8,4, Diyadin -10,9, Doğubayazıt -9,3, Eleşkirt -11,1, Hamur -10,0, Patnos -8,6, Taşlıçay -9,1, Tutak -8,3.

Ardahan merkez -13,7, Damal -18,0, Göle -19,0, Hanak -15,2, Posof -13,3, Çıldır -16,0.

Erzincan merkez -7,9, İliç -9,3, Kemah -12,6, Kemaliye -5,2, Otlukbeli -14,0, Refahiye -23,2, Tercan -12,6, Çayırlı -11,8, Üzümlü -10,7.

Aziziye -13,2, Aşkale -12,3, Horasan -11,5, Hınıs -11,5, İspir -10,3, Karayazı -15,3, Karaçoban -9,1, Köprüköy -10,9, Narman -12,8, Oltu -10,0, Olur -9,7, Pazaryolu -12,8, Tekman -14,0, Tortum -12,0, Uzundere -8,3, Yakutiye -13,1, Çat -14,9, Şenkaya -14,1.

Iğdır merkez -2,8, Aralık -3,1, Karakoyunlu -2,7, Tuzluca -4,8.

Kars merkez -12,0, Akyaka -8,5, Arpaçay -12,4, Digor -12,3, Kağızman -7,6, Sarıkamış -16,5, Selim -15,1, Susuz -11,8.

Muş merkez -6,2, Bulanık -8,8, Hasköy -6,5, Korkut -7,8, Malazgirt -8,7, Varto -8,8.

KIZILAY YOLDA KALANLARIN YARDIMINA KOŞTU

Ağrı Türk Kızılay ekibi, kar yağışı sebebiyle kara yolları ile köy yollarında mahsur kalanların yardımına koştu. Kızılay ekipleri, zorlu şartlara rağmen araç sürücüleri ve vatandaşlara yiyecek ikram etti.

HAYVANLARIN DOĞADA AÇ KALMAMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPTILAR

Bu arada Umut Kervanı Ağrı Derneği üyeleri, yabani hayvanlar için doğaya et, yem ve ekmek bıraktı. Umut Kervanı Ağrı Derneği Başkanı Hamza Yılmaz, "Ağrı'da kış mevsimi çok çetin geçiyor. Yabani hayvanlar zorlu doğa koşullarına maruz kalıyorlar. Zaman zaman yabani hayvanların doğada dondukları haberlere şahit oluyoruz. Umut Kervanı Ağrı Derneği olarak inancımızın bize yüklediği sorumluluk gereği doğada bulunan yabani hayvanlar içinde bu şekil bir çalışmamız var. Bugün yanımızda getirdiğimiz et, buğday, ekmek gibi çeşitli yiyecekleri farklı noktalara hayvanların yiyebilmesi için dağıttık. Umut Kervanı olarak çalışmalarımız hayatın her alanında devam edecektir" dedi.