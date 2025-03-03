Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Avrupalı gençler, Palandöken'de kayak yaptı

        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen gençlik değişim projeleri kapsamında İrlanda, İspanya, İtalya, Litvanya, Kuzey Makedonya ve Gürcistan'dan Erzurum'a gelen 35 genç, Palandöken'de kayak yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupalı gençler, Palandöken'de kayak yaptı
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen gençlik değişim projeleri kapsamında İrlanda, İspanya, İtalya, Litvanya, Kuzey Makedonya ve Gürcistan'dan Erzurum'a gelen 35 genç, Palandöken'de kayak yaptı. Litvanyalı 24 yaşındaki Meda Ramelyte, "Türkiye'yi çok sevdik. Kayak yapmak için çıktığımız Palandöken ve kış sporlarının yapıldığı salonlar muhteşem" dedi.

        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından desteklenen gençlik değişim projeleri kapsamında Erzurum'da bir araya gelen 35 genç, dijitalleşmenin etkileri, fayda ve zararlarını ele alarak, kültürel farkındalıklarını artırmaya çalışacaklar. Eurodesk Türkiye Temas Noktası Sivil Toplum Destekleme Derneği (SİTODED) tarafından uygulanan ve 9 gün sürecek proje süresince uzmanlar eşliğinde dijitalleşme üzerine çeşitli atölye çalışmalarına katılacak olan İrlanda, İspanya, İtalya, Litvanya, Kuzey Makedonya ve Gürcistan’dan 35 genç, şehrin tarihi, turistik ve sportif yerleri tanıtıldı. Her ülke kendi kültürünü diğer katılımcılarla paylaşarak, kültürlerarası farkındalık da oluşturmaya çalışılıyor.

        Projeye ilişkin bilgi veren Eurodesk Türkiye Temas Noktası iletişim kişisi Kadir Ergün, bunun Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Turizm Başkenti Erzurum'un tanıtımı anlamında, gençler ve sivil toplum kuruluşu olarak uluslararası düzeyde uygulanan ilk çalışma olduğunu ifade etti. Ergün, projenin bir taraftan gelişen teknoloji karşısında dijitalleşmenin başta gençler olmak üzere toplumsal alanda etkileri üzerine fikir alışverişi için bir fırsat oluşturduğunu söyledi. Gençlerin yetkinliklerini geliştirmeye odaklandığını anlatan Kadir Ergün, farklı kültürlerden ortak bir amaç için bir araya gelen gençlerin kaynaşmaları, birbirlerinden öğrenmeleri farklı kültürler hakkında farkındalıklarını geliştirmeleri için önemli olduğunu belirtti.

        ‘BURADA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM’

        Gençler çalışma günlerinde verdikleri molayı Erzurum'daki spor tesislerinde farklı spor branşlarını deneyimleyerek geçirirken, Palandöken'de de kayağın keyfini doyasıya yaşadı. Türkiye'de olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Litvanyalı Meda Ramelyte (24), "Türkiye'yi çok sevdik. Kayak yapmak için çıktığımız Palandöken ve kış sporlarının yapıldığı salonlar muhteşem. Ülkemde dijital pazarlama öğrencisiyim. Burada onunla ilgili çok şey öğrendim. Diğer ülkeden gelen arkadaşlarla bilgi alışverişlerimiz oldu. Birbirilerimizin kültürlerini anlattık. Bizler için 9 günlük çok güzel bir program oldu " diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        13 kişi gözaltına alındı! Husumetli aileler silaha sarıldı! Kanlı kavga!
        13 kişi gözaltına alındı! Husumetli aileler silaha sarıldı! Kanlı kavga!
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        Ramazan'da uyku düzeninde 20 dakika kuralı nedir?
        Ramazan'da uyku düzeninde 20 dakika kuralı nedir?
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"

        Benzer Haberler

        Erzurum ve Erzincan'daki hasta yakınlarının iftarlığı Vakıflar Bölge Müdürl...
        Erzurum ve Erzincan'daki hasta yakınlarının iftarlığı Vakıflar Bölge Müdürl...
        Erzurum'da düzenlenen FIS Dünya Snowboard Kupası sona erdi
        Erzurum'da düzenlenen FIS Dünya Snowboard Kupası sona erdi
        Erzurum'da sürü halindeki dağ keçileri dronla görüntülendi
        Erzurum'da sürü halindeki dağ keçileri dronla görüntülendi
        Beslenme ve diyet uzmanlarından ramazanı sağlıklı geçirmek için öneriler
        Beslenme ve diyet uzmanlarından ramazanı sağlıklı geçirmek için öneriler
        FIS Dünya Snowboard Kupası Erzurum'da başladı
        FIS Dünya Snowboard Kupası Erzurum'da başladı
        Erzurum'da sahte altın bozdurması güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı t...
        Erzurum'da sahte altın bozdurması güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı t...