Avrupalı gençler, Palandöken'de kayak yaptı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen gençlik değişim projeleri kapsamında İrlanda, İspanya, İtalya, Litvanya, Kuzey Makedonya ve Gürcistan'dan Erzurum'a gelen 35 genç, Palandöken'de kayak yaptı. Litvanyalı 24 yaşındaki Meda Ramelyte, "Türkiye'yi çok sevdik. Kayak yapmak için çıktığımız Palandöken ve kış sporlarının yapıldığı salonlar muhteşem" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından desteklenen gençlik değişim projeleri kapsamında Erzurum'da bir araya gelen 35 genç, dijitalleşmenin etkileri, fayda ve zararlarını ele alarak, kültürel farkındalıklarını artırmaya çalışacaklar. Eurodesk Türkiye Temas Noktası Sivil Toplum Destekleme Derneği (SİTODED) tarafından uygulanan ve 9 gün sürecek proje süresince uzmanlar eşliğinde dijitalleşme üzerine çeşitli atölye çalışmalarına katılacak olan İrlanda, İspanya, İtalya, Litvanya, Kuzey Makedonya ve Gürcistan’dan 35 genç, şehrin tarihi, turistik ve sportif yerleri tanıtıldı. Her ülke kendi kültürünü diğer katılımcılarla paylaşarak, kültürlerarası farkındalık da oluşturmaya çalışılıyor.

Projeye ilişkin bilgi veren Eurodesk Türkiye Temas Noktası iletişim kişisi Kadir Ergün, bunun Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Turizm Başkenti Erzurum'un tanıtımı anlamında, gençler ve sivil toplum kuruluşu olarak uluslararası düzeyde uygulanan ilk çalışma olduğunu ifade etti. Ergün, projenin bir taraftan gelişen teknoloji karşısında dijitalleşmenin başta gençler olmak üzere toplumsal alanda etkileri üzerine fikir alışverişi için bir fırsat oluşturduğunu söyledi. Gençlerin yetkinliklerini geliştirmeye odaklandığını anlatan Kadir Ergün, farklı kültürlerden ortak bir amaç için bir araya gelen gençlerin kaynaşmaları, birbirlerinden öğrenmeleri farklı kültürler hakkında farkındalıklarını geliştirmeleri için önemli olduğunu belirtti.

‘BURADA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM’

Gençler çalışma günlerinde verdikleri molayı Erzurum'daki spor tesislerinde farklı spor branşlarını deneyimleyerek geçirirken, Palandöken'de de kayağın keyfini doyasıya yaşadı. Türkiye'de olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Litvanyalı Meda Ramelyte (24), "Türkiye'yi çok sevdik. Kayak yapmak için çıktığımız Palandöken ve kış sporlarının yapıldığı salonlar muhteşem. Ülkemde dijital pazarlama öğrencisiyim. Burada onunla ilgili çok şey öğrendim. Diğer ülkeden gelen arkadaşlarla bilgi alışverişlerimiz oldu. Birbirilerimizin kültürlerini anlattık. Bizler için 9 günlük çok güzel bir program oldu " diye konuştu.