Gülsevim öğretmen, matematik dersini oyun ve şarkılarla öğretiyor

ERZURUM'daKültür Kurumu Ortaokulu'nda görev yapan Ümmü Gülsevim Özentürk (32), matematik ile müziği birleştirerek öğrencilere ders anlatıyor. Öğrencilerin bildiği popüler şarkıların müziği ile ders konularını içeren sözleri birleştiren, öğrenci ve grup odaklı uygulamalar yapan Özentürk, İngiltere'deki öğretmenlik tecrübesini de derslerinde aktarıyor. Özentürk, "Öğrencilerimiz yaşları gereği oyunlara karşı çok ilgili oldukları için matematikle de birleştirdiğinizde, doğal olarak derse karşı da ilgileri artmış oluyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013 yılında ilk görev yeri olarak atandığı İstanbul Küçükçekmece'de 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kültür Kurumu Ortaokulu'na tayini çıkan Ümmü Gülsevim Özentürk, akademisyen olan eşinin görevi nedeniyle bir yıl süreyle Birleşik Krallık vizesi alarak İngiltere'ye gitti. Ücretsiz izne ayrılan Özentürk, Londra'daki gönüllü öğretmenlik uygulamasına başvurdu. Evinin yakınındaki bir okuldan kabul alan Özentürk, bir yıl boyunca okuldaki öğretmen ve öğrencilere yardımcı olarak derslere girdi, 1 yıl sonra da Türkiye'ye döndü. Özentürk, Londra'da öğrendiklerini kendi bildiği metotlar ile birleştirerek görev yaptığı Kültür Kurumu Ortaokulu'nda uygulamaya başladı.

MÜZİK İLE MATEMATİĞİ BİRLEŞTİRDİ

Öğrencilerin bildiği popüler şarkıların müziği ile ders konularını içeren sözleri birleştiren Gülsevim Özentürk, öğrencilerin şarkı söyleyerek matematiğin karmaşık konularını daha kolay öğrenmelerini sağladı, derslerinde eğlenceli programları kullanması ve dijital uygulamalara yer vermesi de öğrencilerin derse ilgisini artırdı. Öğrenciyi merkeze alan ve grup halinde sunumların yanı sıra bir dizi etkinliğin yapıldığı ders, sınıflardaki başarı oranını da artırdı. Derse girdiği 5'inci sınıflarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni de uygulayan Özentürk, öğrencilerin ilgisinden ve sınavlardaki başarısından çok memnun olduğunu söylüyor.

'EĞLENCELİ OLUNCA MATEMATİĞE KARŞI İLGİ ARTIYOR'

MEB'e bağlı okullarda 11 yıllık matematik öğretmenliği yaptığını belirten Ümmü Gülsevim Özentürk, "2 sene önce eşimin işi dolayısıyla Londra'da bulundum. Bu süreçte mesleğim adına neler yapabilirim diye düşündüm ve gönüllü öğretmenlik uygulaması olduğunu öğrendim. Okullara başvuru yaptım ve İngiliz devlet okulunda öğrenci ve öğretmenlere yardımcı olmak için derslere katıldım. Bir yıl boyunca edindiğim tecrübeleri, öğrendiğim uygulamaları, kendi bildiğim öğretim metotlarını da ekleyerek, Türkiye'ye döndükten sonra derslerimde kullanmaya başladım. Matematik genel olarak zor bir ders olarak görülür. Fakat öğrencilerin ilgisini çektiğiniz zaman, matematiğin aslında korkulacak bir şey olmadığını, daha eğlenceli ve sevilebilecek bir ders olduğunu gösterdiğiniz zaman öğrenciler matematiğe karşı daha ilgili bir hale geliyor. Sonrasında disiplinle birleştirdiğinizde, kendiliğinden başarılı hale geliyorlar. Öğrencilerimiz yaşları gereği oyunlara karşı çok ilgili oldukları için matematikle de birleştirdiğinizde, doğal olarak derse karşı da ilgileri artmış oluyor" diye konuştu.