Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kampüste atlı ve bayraklı 'Çanakkale' anması

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü bünyesindeki öğrenciler, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında, kampüste bayraklı tur attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kampüste atlı ve bayraklı 'Çanakkale' anması
        ABONE OL

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü bünyesindeki öğrenciler, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında, kampüste bayraklı tur attı.

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik kapsamında, büyük bir Türk bayrağını dört bir tarafından tutarak karla kaplı kampüs arazisinde ilerleyen atlıların, gün batımında dronla çekilen görüntüleri izleyenlerin ilgisini çekti. Kırmızı-beyaz renklerin hakim olduğu program, hem duygulandırdı hem de heyecanlandırdı.

        'Zafer Haftası' etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu özel anmada, Atatürk Üniversitesi Ata Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü'ndeki öğrenciler, geleneksel atçılık kültürünü de yansıtan gösteri sundu. Ders işledikleri atlara binip kampüs içinde ellerinde Türk bayrağıyla dolaşan öğrenciler, zaman zaman dört nala ilerleyip bayrağı da dalgalandırdı.

        Öğrencilerden Kübra Ateş, etkinlikle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

        "Şehitlerimizi anmak için bayraklı ve atlı bir tur düzenledik. Çok anlamlı bir etkinlik oldu ve ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Bu etkinlik hem bizim için hem de izleyenler için unutulmaz bir deneyimdi. Kar ve güneşin buluştuğu gün batımında gerçekleştirilen bu özel etkinlik, Çanakkale ruhunun yaşatılmasına ve vatan sevgisinin gençler tarafından güçlü bir şekilde hissedilmesine katkı sundu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk
        Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da, apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
        Erzurum'da, apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
        Erzurum'da patlayan torpil parçası gözüne isabet eden kız yaralandı
        Erzurum'da patlayan torpil parçası gözüne isabet eden kız yaralandı
        Erzurum'da 4 gündür haber alınamayan yaşlı adam boş arazide ölü bulundu
        Erzurum'da 4 gündür haber alınamayan yaşlı adam boş arazide ölü bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Erzurum'da iftar programında konuşt...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Erzurum'da iftar programında konuşt...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Erzurum'da esnafı ziyaret etti
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Erzurum'da esnafı ziyaret etti
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Erzurum'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Erzurum'da konuştu: