Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumlu yazılımcı sosyal paylaşım ağı geliştirdi

        ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nde görevli yazılım mühendisi Cenap Kalaycıoğlu (34), sohbet ve dosya paylaşım uygulaması geliştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumlu yazılımcı sosyal paylaşım ağı geliştirdi
        ABONE OL

        ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nde görevli yazılım mühendisi Cenap Kalaycıoğlu (34), sohbet ve dosya paylaşım uygulaması geliştirdi. Kalaycıoğlu, Erzurumlu olmasından dolayı, uygulamaya '25app' adını verdi. Hazırladığı web tabanlı işletim sistemiyle de kamuda tasarrufa katkı sağlamayı hedefleyen ve kurduğu sistemin görev yaptığı Büyükşehir Belediyesi'nde kullanıldığını belirten Kalaycıoğlu, isteyen kurum ve kuruluşlara da bunu hediye edebileceğini söyledi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda akıllı ulaşım sistemleri alanında yazılım geliştiricisi ve yönetim bilişim sistemleri uzmanı olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası yazılım mühendisi Cenap Kalaycıoğlu, donanım maliyetlerini sıfıra indirerek geliştirdiği işletim sistemini kamu kurumlarına hediye edebileceğini söyledi. Kalaycıoğlu, geliştirdiği bu işletim sisteminin tamamen network ve web tabanlı olduğunu belirterek, Türkiye'de ve dünyada benzerine rastlanmadığını iddia etti. Hazırladığı işletim sisteminin, donanım bağımsız şekilde çalışabilecek yapıda olduğunu vurgulayan Kalaycıoğlu, "WhatsApp ve Telegram gibi hiçbir uygulamaya gerek kalmadan yapının içinde hem veri güvenliği anlamında hem konuşulan mesajların gizliliği anlamında hiçbir sunucu tarafından veri göndermeyen tamamen kendi içinde gömülü, gizli bir şekilde tutulan bir klasör ve bulut yapısı var. Bu sistemde hiçbir donanım maliyeti bulunmuyor ve her şey yalnızca bir kart üzerinde çalışıyor. Bu kartın üretim maliyeti sadece 5-6 dolar civarında. Monitöre bağlanabilen sistemimiz, Wi-Fi ve Bluetooth teknolojileriyle klavye ve fareyi de destekliyor. Amacımız donanım maliyetlerini sıfıra indirerek kamu kurumlarına büyük tasarruf sağlamak. Sistem, dosya gönderiminde de önemli bir avantaj sunuyor. Halihazırda kullanılan birçok uygulama görüntü kalitesini düşürerek veri iletimi yapıyor. Bizim sistemimizde bu tür kısıtlamalar yok. 10 GB ya da 20 GB dosya paylaşımı yapmak mümkün. Yaptığınız paylaşımın alıcıya ulaşım süresi kullandığınız internetin hızıyla doğru orantılı" diye konuştu.

        VERİ GÜVENLİĞİ

        Sistemin yazılım altyapısının ise oldukça düşük özellikli donanımlarda çalışabilen minimal bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Cenap Kalaycıoğlu, mevcut işletim sistemlerine göre çok daha az RAM ve işlemci gücü kullandığını söyledi. "İçinde World, Excel benzeri uygulamalar bulunan işletim sistemi, tamamen açık kaynak kodlu olacak ve herhangi bir lisans ücreti gerektirmeyecek" diyen Kalaycıoğlu, geliştirdikleri sohbet uygulamasına ise Erzurumlu olmalarından esinlenerek '25app' adını verdiğini belirtti. Kalaycıoğlu, "Bu uygulama, tamamen veri güvenliği ve gizliliği odaklı bir sistem üzerine kuruludur. Kullanıcıların mesajları ve verileri sunucuya gönderilmeden, tamamen kendi içinde gizli bir şekilde saklanır" dedi.

        ÖZEL TASARIM

        Kalaycıoğlu, 25app'ı 3 ay önce geliştirdiğini ve sistemin görev yaptığı Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Daire Başkanlığı'nda kullanıldığını, özellikle devlet memurları ve kamu personeli için tasarlandığını dile getirdi. Yazılımların şu anda normal kullanıcı seviyesinde olmadığını, ancak zamanla gelişmeye devam edeceğini ifade eden Kalaycıoğlu, sistemin grafik çizim, inşaat alanında kullanılan modüller gibi yeni özelliklerle zenginleştirileceğini de belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
        MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu

        Benzer Haberler

        Erzurum'da inşaatta mahsur kalan anne köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı
        Erzurum'da inşaatta mahsur kalan anne köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı
        Erzurum'da iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
        Erzurum'da iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
        Erzurum'daki sarıçam ormanlarının bir kısmı sisle kaplandı
        Erzurum'daki sarıçam ormanlarının bir kısmı sisle kaplandı
        Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı
        Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı
        Erzurum'da işçileri taşıyan servis, toprak yığınına çarptı; 1 ölü, 11 yaral...
        Erzurum'da işçileri taşıyan servis, toprak yığınına çarptı; 1 ölü, 11 yaral...
        Erzurum'da servis midibüsü yamaca çarparak durabildi, 1 kişi öldü, 16 kişi...
        Erzurum'da servis midibüsü yamaca çarparak durabildi, 1 kişi öldü, 16 kişi...