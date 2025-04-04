Erzurumlu yazılımcı sosyal paylaşım ağı geliştirdi

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nde görevli yazılım mühendisi Cenap Kalaycıoğlu (34), sohbet ve dosya paylaşım uygulaması geliştirdi. Kalaycıoğlu, Erzurumlu olmasından dolayı, uygulamaya '25app' adını verdi. Hazırladığı web tabanlı işletim sistemiyle de kamuda tasarrufa katkı sağlamayı hedefleyen ve kurduğu sistemin görev yaptığı Büyükşehir Belediyesi'nde kullanıldığını belirten Kalaycıoğlu, isteyen kurum ve kuruluşlara da bunu hediye edebileceğini söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda akıllı ulaşım sistemleri alanında yazılım geliştiricisi ve yönetim bilişim sistemleri uzmanı olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası yazılım mühendisi Cenap Kalaycıoğlu, donanım maliyetlerini sıfıra indirerek geliştirdiği işletim sistemini kamu kurumlarına hediye edebileceğini söyledi. Kalaycıoğlu, geliştirdiği bu işletim sisteminin tamamen network ve web tabanlı olduğunu belirterek, Türkiye'de ve dünyada benzerine rastlanmadığını iddia etti. Hazırladığı işletim sisteminin, donanım bağımsız şekilde çalışabilecek yapıda olduğunu vurgulayan Kalaycıoğlu, "WhatsApp ve Telegram gibi hiçbir uygulamaya gerek kalmadan yapının içinde hem veri güvenliği anlamında hem konuşulan mesajların gizliliği anlamında hiçbir sunucu tarafından veri göndermeyen tamamen kendi içinde gömülü, gizli bir şekilde tutulan bir klasör ve bulut yapısı var. Bu sistemde hiçbir donanım maliyeti bulunmuyor ve her şey yalnızca bir kart üzerinde çalışıyor. Bu kartın üretim maliyeti sadece 5-6 dolar civarında. Monitöre bağlanabilen sistemimiz, Wi-Fi ve Bluetooth teknolojileriyle klavye ve fareyi de destekliyor. Amacımız donanım maliyetlerini sıfıra indirerek kamu kurumlarına büyük tasarruf sağlamak. Sistem, dosya gönderiminde de önemli bir avantaj sunuyor. Halihazırda kullanılan birçok uygulama görüntü kalitesini düşürerek veri iletimi yapıyor. Bizim sistemimizde bu tür kısıtlamalar yok. 10 GB ya da 20 GB dosya paylaşımı yapmak mümkün. Yaptığınız paylaşımın alıcıya ulaşım süresi kullandığınız internetin hızıyla doğru orantılı" diye konuştu.