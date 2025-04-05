Erzurum'da yağmur, kar ve sis; görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü
ERZURUM'dagece saatlerinde etkili olan yağmur, yerini zaman zaman kara bıraktı.
ERZURUM'dagece saatlerinde etkili olan yağmur, yerini zaman zaman kara bıraktı. Özellikle Palandöken'de yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü.
Erzurum'da gece etkili olan yağmur, bugün öğle saatlerinde zaman zaman kara dönüştü. Kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Kayak Merkezi'nde de sis etkili oldu. Görüş mesafesi zaman zaman 3 metreye kadar düştü. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, yoğun sisin olduğu Palandöken'de LGS kampına giren öğrenciler kötü hava koşullarına aldırmadan etkinlik düzenleyip, eğlendi. Öğrencilerden İpek Sefiloğlu, "Palandöken'de 3 günlük eğitimin ardından bugün düzenlenen eğlenceye katıldık. Çok güzel geçti. Fakat buradaki yoğun sis bize Karadeniz'i hatırlattı. Palandöken'i hiç böyle sisli görmemiştik" dedi.
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