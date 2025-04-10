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        Selimiye Kışlası'nda yaralı askerlere bakan Florence Nightingale'in kostümünü tasarladılar

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:45
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        Selimiye Kışlası'nda yaralı askerlere bakan Florence Nightingale'in kostümünü tasarladılar
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        ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Safiye Sarı, öğrencileriyle birlikte modern hemşireliğin kurucusu ve Selimiye Kışlası’nda yaralı askerlere yaptığı titiz bakım ile ölüm oranlarının azalmasını sağlayan Florence Nightingale'nin kostümünü tasarladı. Fakülte fuaye salonunda sergilenecek olan kostüm daha sonra Hemşirelik Fakültesi'ne hediye edilecek.

        Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı, modern hemşireliğin kurucusu olan ve 1820-1910 tarihleri arasında yaşayan Florence Nightingale'nin kostümünün yapılması için Güzel Sanatlar Fakültesi'nden talepte bulundu. Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Safiye Sarı, öğrencileriyle 1854 yılında Osmanlı ve İngiliz ordularının Rusya'ya karşı verdiği savaş sırasında Selimiye Kışlası’nda yaralı askerlere yaptığı titiz bakımla ölüm oranlarının önemli ölçüde düşmesini sağlayan Florence Nightingale'nin kostümünü yapmak için çalışmalara başladı. Tarihi bir araştırmanın ardından tasarım çalışmalarını da tamamlayan Doç. Dr. Sarı ve öğrencileri, yaklaşık bir haftalık çalışmanın ardından Florence Nightingale'nin kostümünü hazır hale getirdi. Sergileneceği mankenin boyuna göre hazırlanan kostümde çoğunlukla el dikişi kullanan Doç. Dr. Sarı ve öğrencilerinin tamamladıkları kostüm, fakültenin fuaye alanında sergilenmeye başlandı.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir'e çalışmalara ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Safiye Sarı, dönemin kumaş özelliğine göre bir kostüm hazırladıklarını bildirdi. Doç. Dr. Sarı, “Florence Nightingale'nin kostümünün yapılması talebi üzerine önce bir tarihi araştırma yaptık. 1810-1920 yılları arasında yaşamış ve modern hemşericiliğin kurucusu olarak karşımıza çıktı. Savaş sırasında Selimiye Kışlası’na geliyor ve yaptığı titiz bakım çalışmalarıyla askerlerin ölüm oranının düşmesine sebep oluyor. Böylesi tarihi bir simgenin, tarihi önemi olan bir karakterin kostümünün bizim tarafından yapılması mutluluk verici" dedi.

        Öğrencilerinin hem derslerini takip ettiğini hem de kostüm için atölye çalışmalarına katıldığını belirten Doç. Dr. Sarı, “Çalışmayı yaparken 3 aşaması bizim için önemliydi. Birincisi tarih, ikincisi tasarım bağlamı, üçüncüsü ise tarih ve tasarım bağlamının orijinalini ve özünü yitirmeden gelmesi gerekiyordu. Önce kostüm form bağlamı olarak incelendi. Dönemin form özelliği, giysi özelliği, kumaş özelliği incelendi. Yapılan araştırmaların ardından bir hafta içerisinde kostüm tamamlandı. Bir müddet fakültemiz fuaye alanında sergilenecek olan kostümü Hemşirelik Fakültesi’ne hediye edeceğiz" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
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