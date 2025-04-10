Selimiye Kışlası'nda yaralı askerlere bakan Florence Nightingale'in kostümünü tasarladılar

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Safiye Sarı, öğrencileriyle birlikte modern hemşireliğin kurucusu ve Selimiye Kışlası’nda yaralı askerlere yaptığı titiz bakım ile ölüm oranlarının azalmasını sağlayan Florence Nightingale'nin kostümünü tasarladı. Fakülte fuaye salonunda sergilenecek olan kostüm daha sonra Hemşirelik Fakültesi'ne hediye edilecek.

Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı, modern hemşireliğin kurucusu olan ve 1820-1910 tarihleri arasında yaşayan Florence Nightingale'nin kostümünün yapılması için Güzel Sanatlar Fakültesi'nden talepte bulundu. Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Safiye Sarı, öğrencileriyle 1854 yılında Osmanlı ve İngiliz ordularının Rusya'ya karşı verdiği savaş sırasında Selimiye Kışlası’nda yaralı askerlere yaptığı titiz bakımla ölüm oranlarının önemli ölçüde düşmesini sağlayan Florence Nightingale'nin kostümünü yapmak için çalışmalara başladı. Tarihi bir araştırmanın ardından tasarım çalışmalarını da tamamlayan Doç. Dr. Sarı ve öğrencileri, yaklaşık bir haftalık çalışmanın ardından Florence Nightingale'nin kostümünü hazır hale getirdi. Sergileneceği mankenin boyuna göre hazırlanan kostümde çoğunlukla el dikişi kullanan Doç. Dr. Sarı ve öğrencilerinin tamamladıkları kostüm, fakültenin fuaye alanında sergilenmeye başlandı.