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        Erzurumspor FK - İstanbulspor: 1-2

        STAT:Kazım KarabekirHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Oğuzhan Yazır, Faruk YağlıERZURUMSPOR FK: Ataberk- Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:30
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        Erzurumspor FK - İstanbulspor: 1-2
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        STAT:Kazım Karabekir

        HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Oğuzhan Yazır, Faruk Yağlı

        ERZURUMSPOR FK: Ataberk- Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup (Dk.70 Muhammed Furkan), Grociata, Giorbelidze, Roshi, Teklic, Sylla, Eren Tozlu.

        UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR: İsa- Okan, Fatih, Yunus, Yusuf Ali, Abdullah Dijlan, Kubilay, Patrick Sambissa (Dk.78 Vorobjovas), Diarra (Dk.67 Krstovski), Loshaj (Dk.87 Şeref), Emir Kaan (Dk.87 Yiğit).

        GOLLER: Dk.72 Muhammed Furkan (ERZURUMSPOR), Dk.27 Abdullah Dijlan, Dk.55 Diarra (İSTANBULSPOR)

        KIRMIZI KART: Dk.90+5 Koray (ERZURUMSPOR)

        SARI KARTLAR: Eren Tozlu, Roshi, Grociata, Muhammed Furkan, Orhan Ovacıklı (ERZURUMSPOR FK), Diarra, Yusuf Ali, İsa, Kubilay, Krstovski (İSTANBULSPOR)

        1'inci Lig 35'inci haftada ligin üst sıralarını ilgilendiren maçta, Erzurumspor FK ve İstanbulspor Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 27'nci dakikada Abdullah Dijlan, 65'de Diarra'nın attığı gollerle 2-1 galip gelmeyi başardı. Erzurumspor'un golünü 72'de Muhammed Furkan attı. Maçın son anlarında yaşanan itirazlar sebebiyle Erzurumspor yedek kulübesindeki Koray, hakemden kırmızı kart gördü.

        12'nci dakikada İstanbulspor cezaalanı önünde topla buluşan Teklic'in sert şutu kale direğinin yanından auta gitti.

        25'inci dakikada gelişen İstanbulspor atağında Loshaj, ceza alanı önünden sert vurdu, Ataberk topu kornere gönderdi.

        26'ncı dakikada sağ kanattan ilerleyen Diarra'nın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ataberk, topu kornere yumrukladı.

        27'nci dakikada Loshaj'ın kullandığı korner atışında Abdullah Dijlan'ın kafa şutunda top Erzurumspor ağlarına gitti: 0-1.

        34'üncü dakikada ani gelişen İstanbulspor atağında Emir Kaan, aut çizgisine kadar inerek kale sahası içindeki Diarra'ya pas çıkardı. Orhan Ovacıklı, kale önünde Diarra'dan önce müdahale ederek topu kornere gönderdi.

        39'uncu dakikada Erzurumspor'da Grociata'nın ceza alanı önünden sert vurdu kaleci İsa topu kornere yumrukladı.

        Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun 3 dakika uzattığı maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        50'nci dakikada rakip cezalanına giren Eren Tozlu'nun pasında İstanbulspor defansı topu uzaklaştıramayınca Teklic'in şutu autla sonuçlandı.

        52'nci dakikada Giorbelidze'nin sol kanattan ortasında Roshi'nin kafa şutunda kaleci İsa, topu kornere gönderdi.

        56'ncı dakikada kaleci İsa, kale önünde önce Roshi, ardından Eren Tozlu'nun şutlarında gole izin vermedi.

        65'İncİ dakikada Patrick Sambissa'nın pasıyla buluşan Emir Kaan'ın ortasına yükselen Diarra'nın kafa şutunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası hakem golü verdi: 0-2.

        72'nci dakikada çalımlarla cezaalanına giden Sylla'nın şutu kaleci İsa'dan döndü. Muhammed Furkan, önünde bulduğu topu ağlara gönderdi: 1-2.

        82'nci dakikada Roshi, ceza alanına giren Eren Tozlu'nun önüne topu bıraktı. Eren Tozlu'nun şutunda top kaleci İsa'nın kucağında kaldı.

        90+5'inci dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu, yaptığı itirazlar sebebiyle Erzurumspor yedek kulübesindeki Koray'a kırmızı kart gösterdi.

        Kalan sürede başka gol olmayınca İstanbulspor, Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti.

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