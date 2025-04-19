Erzurumspor FK - İstanbulspor: 1-2

34'üncü dakikada ani gelişen İstanbulspor atağında Emir Kaan, aut çizgisine kadar inerek kale sahası içindeki Diarra'ya pas çıkardı. Orhan Ovacıklı, kale önünde Diarra'dan önce müdahale ederek topu kornere gönderdi.

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