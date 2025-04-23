Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nden TFF'ye Cavit Sevim için disiplin başvurusu

ERZURUM Gazeteciler Cemiyeti’nden TFF’ye Cavit Sevim için sosyal medya hesabında yaptığı sportmenlik dışı yorumları ile disiplin başvurusunda bulundu.

Erzurumspor’a yönelik hakaret içerikli paylaşımıyla tepki çeken Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Cavit Sevim hakkında bir adım da Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) atıldı. Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC), Sevim’in sportmenlik dışı açıklamaları nedeniyle TFF’ye resmi başvuru yaparak disiplin sürecinin başlatılmasını talep etti.

EGC’nin hukuk temsilcisi Av. Yakup Çağrı Arısoy tarafından 22 Nisan 2025 tarihinde TFF’ye iletilen dilekçede, Cavit Sevim'in 6 Nisan’da Instagram hesabından yaptığı “K....k, dönüyoruz" paylaşımının yalnızca etik dışı değil; aynı zamanda Erzurum halkını ve taraftarları aşağılayan, cinsiyetçi ve tahrik edici içerik taşıdığı vurgulandı.

"Bu ifadelerin TFF bünyesindeki bir kurul üyesinden çıkmış olması, skandalın boyutunu daha da büyütmektedir" denilen dilekçede, TFF Disiplin Talimatı’nın 38'inci ve 41'inci maddelerine atıfta bulunularak, Sevim hakkında üst sınırdan disiplin cezası verilmesi istendi.

EGC Başkanı Mehmet Musa Çakır, 1'inci Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK'nın 35'inci haftada evinde karşılaştığı İstanbulspor'a 2-1 yenilmesi ardından Sevim'in sevimsiz paylaşım yaparak sporun ruhuna ihanet eden bu zihniyetin TFF çatısı altında barınmaması gerektiğini belirtti. Çakır, "Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Cavit Sevim’in sosyal medyada kullandığı ifadeler, yalnızca Erzurumspor taraftarlarına değil, tüm Erzurum’a yapılmış bir hakarettir. O paylaşımda kullanılan argo ve cinsiyetçi ifadeler, futbolun birleştirici ruhuna tamamen aykırıdır. TFF gibi milyonları temsil eden bir kurumda bu zihniyetin temsil hakkı yoktur. Federasyon bu kişi hakkında en ağır yaptırımı uygulamak zorundadır. Aksi takdirde bu çürümenin üstü örtülmüş olur. Bu mesele bir spor polemiği değil, bir ahlak ve onur meselesidir. Sporun ruhuna ihanet eden bu dilin cezasız kalmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti, federasyona sunduğu dilekçede, verilecek kararın sadece Sevim için değil, tüm TFF camiası için bir örnek teşkil etmesini talep etti. Cemiyet, kamu vicdanını tatmin edecek caydırıcı bir kararın gecikmeden alınmasının, hem spor kamuoyunun hem de Türkiye’deki fair-play anlayışının korunması adına hayati olduğunu vurguladı.