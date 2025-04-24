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        Okul ziyaretinde bulunan Erzurumspor başkanı, teknik direktörü ve kaptanı izdihama neden oldu

        ERZURMSPOR Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Teknik Direktör Hakan Kutlu ve takım kaptanlarından Eren Tozlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Osmangazi Ortaokulu'na giderek öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 09:37 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:40
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        Okul ziyaretinde bulunan Erzurumspor başkanı, teknik direktörü ve kaptanı izdihama neden oldu
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        ERZURMSPOR Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Teknik Direktör Hakan Kutlu ve takım kaptanlarından Eren Tozlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Osmangazi Ortaokulu'na giderek öğrencilerle bir araya geldi. Misafirleri okulun bahçesinde davul-zurna ile karşılayan öğrenciler, Dal, Kutlu ve Tozlu'dan imza almak isteyince bir anda izdiham yaşandı.

        TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK. Başkanı Ahmet Dal, Teknik Direktörü Hakan Kutlu ve takım kaptanlarından Eren Tozlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle davet edildikleri Palandöken ilçesindeki Osmangazi Ortaokulu'na gitti. Çoğunun üzerinde Erzurumspor forması bulunan öğrenciler, misafirleri davul-zurna eşliğinde karşıladı. Öğrenciler, başkan ve yanındakilerden imza alma yarışına girince izdiham yaşandı. Dal, Kutlu ve Tozlu okul yönetimi, öğretmenler ve bazı velilerin yardımı ile öğrencilerin arasından alınarak güçlükle okula götürüldü.

        Zaman zaman zor anlar yaşanmasına rağmen bu ilginin kendilerini çok sevindirdiğini söyleyen Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Tabii ki bizim arzu ettiğimiz şey bu. Özellikle şehir takımlarının bu şehirde yaşayan çocuklardan başlamak üzere o takıma sempati duymaları bu da bizi çok mutlu ediyor. Zaman zaman bu tür programlara geldiğimizde o çocukların heyecanını görüyoruz. Erzurumspor son 11 yılda süper lige çıktı, düştü ve sürekli gündemde kaldı. Erzurumlu için en önemi şeyin Erzurumspor olduğunu görüyoruz. Bu sevgi böyle var oldukça ilerleyen zamanlarda Erzurumspor'u güzel günler bekliyor diyebiliriz. Bizde her zaman onların bu sevgisine layık olmaya çalıştık. Burada nesilden nesle büyüyen sevdamızı görüyoruz" diye konuştu.

        Çocukların markajından kurtulamadıklarını belirten Teknik Direktör Hakan Kutlu da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün onlara armağan ettiği bu anlamlı günü kutladığını söyledi. Takım kaptanı Eren Tozlu ise "Çocukların sevgisi gerçek sevgidir. İzdihamda onlar da bana imza attılar" ifadelerini kullandı.

        Aynı dakikalarda okulun bahçesine kamyonetle getirilen 550 plastik futbol topundan almak isteyen öğrenciler birbirleriyle yarıştı. Toplardan almak isteyen bazı kadın ve erkek veliler de öğrencilerin arasına girdi. Okulda düzenlenen imza töreni yaklaşık 2 saat sürdü.

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