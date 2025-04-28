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        Oltu'nun kırmızı tepelerinde renk cümbüşü

        ERZURUM'un Oltu ilçesinde bulunan kırmızı tepeler, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı ile güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:32 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:32
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        Oltu'nun kırmızı tepelerinde renk cümbüşü
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        ERZURUM'un Oltu ilçesinde bulunan kırmızı tepeler, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı ile güzel görüntüler oluşturdu.

        Oltu'da oluşumları 45 milyon yıl öncesine dayanan, dünyada benzeri sadece Çin'de bulunan kırmızı tepeler, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı ile güzel görüntüler oluşturdu. Renk cümbüşü cep telefonu kamerasına yansırken, o anlara tanıklık edenler bol bol fotoğraf çekip, manzaranın keyfini çıkardı. Osman Kamacı, "Yağmurdan sonra kırmızı tepelerin üzerinde oluşan gökkuşağında fotoğraf çekildik. Gerçekten çok güzel bir manzaraydı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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