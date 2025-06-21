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        Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat, ağabeyi tarafından öldürüldü

        OCAKPartisi Genel Başkanı Kadir Canpolat (45), Erzurum'da tartıştığı ağabeyi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:58 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:00
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        Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat, ağabeyi tarafından öldürüldü
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        OCAKPartisi Genel Başkanı Kadir Canpolat (45), Erzurum'da tartıştığı ağabeyi M.C. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

        Olay, öğle saatlerinde Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, henüz bilinmeyen bir nedenle ağabeyi M.C. ile tartıştı. Olayın büyümesi üzerine M.C., üzerindeki tabancayla Kadir Canpolat'a ateş etti. Sol ayak ve omuzundan vurulan Kadir Canpolat, kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayın ardından kaçmak isteyen M.C., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Pasinler ilçesinde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Kadir Canpolat, 1980 yılında Horasan'ın Çayırdüzü Mahallesi'nde dünyaya geldi. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Canpolat, 2005 yılında Osmanlı Ocakları Teşkilatı'nı kurdu. Canpolat, Ocak Partisi'nin kurucu genel başkanıydı.

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