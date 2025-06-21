Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat, ağabeyi tarafından öldürüldü (2)

VALİLİKTENAÇIKLAMA

Erzurum Valiliği, Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Erzurum ili Horasan ilçesi Çayırdüzü Mahallesi’nde 21 Haziran günü saat 11.30 sıralarında Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, ağabeyi M.C. ile ailevi sebeplerden dolayı önce sözlü olarak tartışmışlar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabeyi M.C., Kadir Canpolat'ı silahla sol ayağından ve sol omuzundan vurmuştur. Yaralı Kadir Canpolat, derhal Horasan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 13.00 sıralarında vefat etmiştir. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçmış olup, JASAT ekiplerimizce suç aleti tabanca ile birlikte saat 12.30 sıralarında Pasinler ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.