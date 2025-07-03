Dünya turuna çıkan pilotun tek motorlu uçağı düştü; pilot öldü, kadın yolcuya sağ ulaşıldı (5)

‘HAYATİTEHLİKESİ DEVAM EDİYOR’

Erzurum Valiliği, Eskişehir’den havalandıktan sonra Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düşen M20J tipi tek motorlu uçağın pilotunun hayatını kaybettiği, kadın yolcunun yaralı kurtarıldığı kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, uçağın enkazının Erzurum-Rize sınır hattında, dağın zirve noktasında bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Gece boyunca sürdürülen yoğun arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, Rize Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri tarafından saat 06.24 itibarıyla uçağa ulaşılmıştır. Yaralı olarak kurtarılan kadın yolcu Hicran Kaya, 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 08.20 sıralarında hava yoluyla kaza mahallinden alınarak, saat 08.50’de Erzurum Şehir Hastanesi’ne ulaştırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirmelerde hastanın genel durumunun orta-kötü olduğu, bilincinin açık ve hayati bulgularının stabil olduğu belirlenmiştir. Vücudunda çeşitli kırıklar ve yumuşak doku hasarları tespit edilmiş, uzman hekimler tarafından gerekli tıbbi müdahalelere başlanmıştır. Hastanın hayati tehlikesi devam etmektedir. Uçağın pilotu Mehmet Demirci ise maalesef yaşamını yitirmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı yolcu Hicran Kaya’ya acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”