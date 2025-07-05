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        Erzurum'da sağanak etkili oldu, alt geçitler suyla doldu

        ERZURUM'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 10:58 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:00
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        Erzurum'da sağanak etkili oldu, alt geçitler suyla doldu
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        ERZURUM’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı alt geçitler suyla doldu.

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Erzurum'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Saat 9.45 sıralarında başlayan sağanak yaklaşık yarım saat sürdü, kent merkezinde suyla kaplanan bazı alt geçitler ulaşıma kapatıldı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu alt geçitler trafiğe yeniden açıldı. Yağış nedeniyle kent merkezinde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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