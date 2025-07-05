Erzurum'da sağanak etkili oldu, alt geçitler suyla doldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Erzurum'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Saat 9.45 sıralarında başlayan sağanak yaklaşık yarım saat sürdü, kent merkezinde suyla kaplanan bazı alt geçitler ulaşıma kapatıldı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu alt geçitler trafiğe yeniden açıldı. Yağış nedeniyle kent merkezinde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

ERZURUM’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı alt geçitler suyla doldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.