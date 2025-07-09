Dayısını öldüren kıza 14 yıl hapis cezası

ERZURUM'da, geçen yıl gece sokağa çıktığı için kendisini darbettiğini öne sürdüğü dayısı Murat T.'yi bıçaklayarak öldüren İlayda A. (17), 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Mayıs 2024 saat 02.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Bir hafta önce annesi ile yaşadığı Erzincan'dan Erzurum'a anneannesinin yanına gelen İlayda A., saat 21.00 sıralarında arkadaşları ile gezmek için dışarı çıktı, 2 saat sonra da geri döndü. Saat 02.00 sıralarında eve alkollü gelen dayısı Murat T. ile İlayda A. arasında akşam sokağa çıkma nedeniyle tartışma çıktı. İlayda A., kendisine kötü söylemlerde bulunup darbettiğini öne sürdüğü dayısını bıçakladı. Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlayda A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyarak asansöre bindirdi. İlayda A.'nın yaraladığı dayısının taşınmasına yardım ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.