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        Dayısını öldüren kıza 14 yıl hapis cezası

        ERZURUM'da, geçen yıl gece sokağa çıktığı için kendisini darbettiğini öne sürdüğü dayısı Murat T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:31 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:35
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        Dayısını öldüren kıza 14 yıl hapis cezası
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        ERZURUM'da, geçen yıl gece sokağa çıktığı için kendisini darbettiğini öne sürdüğü dayısı Murat T.'yi bıçaklayarak öldüren İlayda A. (17), 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 29 Mayıs 2024 saat 02.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Bir hafta önce annesi ile yaşadığı Erzincan'dan Erzurum'a anneannesinin yanına gelen İlayda A., saat 21.00 sıralarında arkadaşları ile gezmek için dışarı çıktı, 2 saat sonra da geri döndü. Saat 02.00 sıralarında eve alkollü gelen dayısı Murat T. ile İlayda A. arasında akşam sokağa çıkma nedeniyle tartışma çıktı. İlayda A., kendisine kötü söylemlerde bulunup darbettiğini öne sürdüğü dayısını bıçakladı. Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlayda A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyarak asansöre bindirdi. İlayda A.'nın yaraladığı dayısının taşınmasına yardım ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        20 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan İlayda A.'nın 'Kasten yaralama’, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’, ‘Tehdit ve hakaret' suçlarından 20 suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube tarafından arandığı belirlendi. Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan İlayda A., ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNCE MÜEBBET, ARDINDAN 14 YIL

        İlayda A. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkeme'nde görülen davada karar çıktı. Tutuklu sanık İlayda A., haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmadan 'müebbet hapis' cezasına çarptırıldı. Mahkeme, İlayda A.'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezada 1/3 oranında indirime giderek, 14 yıl hapse hükmetti. İlayda A.'nın avukatı, kararı istinafa götüreceklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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