Erzurum'da yaralı ve bitkin bulunan kızıl şahin ile kara çaylak tedaviye alındı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin ve kara çaylak kuşları tedavi edilip doğaya bırakılacak.

Bir süre önce ilçelerden Köprüköy'de bir kara çaylak, Narman'da da bir kızıl şahini yaralı ve bitkin halde gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kuşlar, söz konusu ilçelere giden DKMP'de görevli bir veteriner hekim ve orman endüstri mühendisince korumaya alındı.

Bakım, beslenme ve tedavilerine başlanan kuşlar, tamamen iyileşince doğal ortamına salınacak.





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