"Bilim Erzurum" Türkiye'nin en başarılı bilim merkezi ödülünü aldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TÜBİTAK işbirliğiyle kurulan Bilim Erzurum'un, Türkiye'nin en başarılı bilim merkezi ödülünü aldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin teknoloji yatırımı olan Bilim Erzurum, "bilim ve toplum etkinlikleri" kategorisinde Türkiye'nin "En Başarılı Bilim Merkezi" ödülünü aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, en başarılı bilim merkezi ödülünü almanın kendileri için gurur verici olduğunu belirtti.

Bilim Erzurum'un geleceği şekillendirecek büyük bir teknoloji yatırımı olduğunu vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim ve teknoloji merkezlerini bir araya getiren Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nin (TÜBİTEM 2025) tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Bilim Erzurum ile bilimi daha geniş kitlelere ulaştırarak yeni projelerle bilimsel keşiflere ilham olmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda Erzurum'da düzenlenecek olan Kış Bilim Festivali ile Türkiye'nin birçok kentindeki bilim tutkunlarını bir araya getireceğiz. Bu vesileyle bizlere bu ödülü layık gören jüri üyeleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanımız Sayın Orhan Aydın'a şükranlarımı sunuyorum."

Kentin Yakutiye ilçesinde bulunan Bilim Erzurum atölyelerinde eğitmenler tarafından yaklaşık 4 yıldır öğrencilere robotik kodlama, akıllı tarım, yazılım ve tasarım gibi birçok alanda eğitim veriliyor.