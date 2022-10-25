Erzurum ve Ardahan'da parçalı Güneş tutulması ilgiyle izlendi

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ERZURUM (AA) - Ay'ın Güneş ve Dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı Güneş tutulması Erzurum ve Ardahan'da ilgiyle izlendi.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümlü ile Astrofizik Kulübünce (ATAK) düzenlenen Güneş tutulması etkinliğine, çok sayıda üniversite, ilkokul ve ortaokul öğrencisi ile vatandaş katıldı.

Öğrenciler ve vatandaşlar, yerleşkedeki ormanlık alanda kurulan teleskoplardan güneş tutulmasını ilgiyle takip etti.

Astronomi Uzay Bilimleri Araştırma Görevlisi Hüseyin Er, AA muhabirine, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Güneş ile Dünya arasına girmesiyle Ay'ın Güneş'in bir kısmını kapatmasına Güneş tutulması denildiğini belirterek, "Güneş tutulması yıl içinde en az 2, en fazla ise 5 kez tekrarlanmaktadır. Konum olarak Türkiye'den 2022 yılındaki ilk Güneş tutulumunu gözlemliyoruz." dedi.

Er, Güneş tutulması sırasında Güneş'e çıplak gözle bakılmaması gerektiğine dikkati çekerek, bu durumda özel üretilmiş filtreli teleskop ve güneş gözlükleri kullanılmasını önerdi.

ATAK Başkanı Yasin Karaca da dört teleskop ile Güneş tutulması etkinliğini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Etkinliğe katılan ortaokul öğrencisi İlberak Kuzeci de "Teleskopla Güneş tutulmasını seyrederken çok heyecanlandım, güzel etkinlikti, çok memnun kaldık." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Ece Alay da okul olarak Güneş tutulmasını gözlemleye geldiğini belirterek, "Teleskopla Güneş tutulmasını gözlemledik, eğlenceliydi." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi İrem Ece Akçay da uzay bilimlerine küçüklükten beri meraklı olduğunu belirterek, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu aktardı.

- Ardahan

Ardahan'da da vatandaşlar ve öğrenciler, Milli Egemenlik Parkı'nda, Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi'nce düzenlenen "Astronomi Bilimine Farkındalık Şenliği"nde özel gözlüklerle parçalı Güneş tutulmasını izledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, etkinliği yapan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinliğin bilime karşı duyarlılık oluşturduğuna işaret eden Bulut, "Yapılan çalışmaların taçlandırıldığı yer burası. Öğrencilerimiz, materyallerle Güneş tutulmasını en güzel şekilde bize anlattılar. Aynı zamanda Güneş, gezegenler ve atmosfer hakkında bilgi sahibi olduk." ifadesini kullandı.

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