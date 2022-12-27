Palandöken Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili hazırlıkları tamamlandı

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ERZURUM (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yılbaşında yurt içi ve dışından misafirleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Havalimanına yakınlığı nedeniyle yabancı misafirlerin yanı sıra yerli turistlerin de tercih ettiği Palandöken, uzun ve dik pistleriyle her yıl binlerce kayakseveri ağırlıyor.

Hem profesyonel hem de acemilerin kayak yapabileceği birçok alternatif piste sahip olmasıyla kış turizminin parlayan yıldızı Palandöken'deki otel sahipleri ve turizmciler, yeni yıla kayak yaparak girecek turistler için gerekli hazırlıkları tamamladı.

Yılbaşı rezervasyonlarıyla otellerin büyük oranda dolduğu merkezde, tüm eksikler giderildi.

- Eğlence programlarıyla tatilciler keyifli anlar yaşayacak

Kayak merkezinde, yılbaşı gecesi havai fişek ve kayakçıların meşaleli gösterilerinin yanı sıra canlı müzik, gece kayağı gibi çeşitli aktivitelerle tatilciler keyifli anlar yaşayacak.

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ali Güney, AA muhabirine, yılbaşı için dolu dolu bir organizasyon hazırladıklarını söyledi.

Suni karlama sistemi sayesinde pistlerde kar sorunu olmadığını ifade eden Güney, "Kar kalitemiz şu an çok iyi. Türkiye'de sadece suni karlama sistemi Erzurum Palandöken’de var. Bu nedenle bizim kar sorunumuz yok. Buraya gelen bütün misafirlerimiz yılbaşında kayak yapabilecek. Rusya’dan direkt seferler olacak ve yılbaşı organizasyonlarımız da ona göre yapıldı. Ciddi anlamda güzel eğlenceler var. Hem iç hem de dış pazara göre aktiviteler olacak." dedi.

- "Rezervasyonlar şu an istediğimizin üzerinde"

Başka bir otelin genel müdürü Ömer Akca da Palandöken'de 10 gündür sezonun açık olduğunu hatırlattı.

Tüm otellerin yılbaşı moduna girdiğini ve gelen misafirlerin yeni yıla eğlenerek gireceğini belirten Akca, şöyle konuştu:

"Doğal kar ve suni karlamayla pistlerin büyük bölümü açık. Gelen misafirler kayağa doyuyor. Yılbaşı moduna girdik, rezervasyonlarını tamamlayan var, devam edenler var. Rezervasyonlar şu an istediğimizin üzerinde. Yılbaşı için gelen misafirler fazlasıyla aktiviteye doyacak. Bol miktarda özel yiyecekler, gösteriler, havai fişekler olacak. Bazı özel aktiviteler var. Bütün personelimizle hazırız. Doya doya bir yılbaşı periyodu geçireceğiz. Gelen misafirler, sabah sekiz akşam sekiz kesintisiz 12 saat kayak yapabilecek."

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