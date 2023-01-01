Yeni yılın ilk gününde Palandöken'de yerli ve yabancı turist yoğunluğu

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ERZURUM (AA) - Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken'de, yerli ve yabancı turistler yılın ilk gününde kayak ve snowboard yaptı.

Yurt içi ve dışından Erzurum'a gelen çok sayıda turist, yeni yıl için kış turizm merkezlerinden Palandöken Dağı'ndaki Kayak Merkezi'ni tercih etti.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta olmasıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde, yeni yılın ilk gününde yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Palandöken'e gelen kayakseverler kayak ve snowboardun tadını çıkarırken, aileler de çocuklarıyla kızağa bindi.

Almanya'dan gelen Köksal Bozkır, AA muhabirine, Palandöken Kayak Merkezi'nin güvenilir ve her anlamda çok güzel olduğunu belirterek, "Bu yıl ailem ve 20 kişilik gurupla Almanya'dan geldik. Gerçekten çok mutluyuz, Türkiye çok güzel. Kayak merkezinin pistleri süper. Bir Türk olarak Palandöken'i herkese öneririm." ifadesini kullandı.

- Rus turistlerin ilgisi



Yabancı turistlerden Maksim Flipo ise Rusya'dan ailesiyle geldiğini belirterek, Palandöken'i ve kaldıkları dağdaki oteli çok beğendiğini dile getirdi.

Yılbaşını otelde çok mutlu ve eğlenceli geçirdiklerini anlatan Flipo, "Palandöken'de kayak pistleri çok güzel, çok beğendik. Her şey mükemmel. Herkese Palandöken'i tavsiye ederim. Avrupa'da çok kayak merkezine gittim, kıyas yaptığımda Türkiye'deki kayak merkezi daha güzel." diye konuştu.

Rus turist Galina Ginter ise profesyonel kayakçı olduğunu belirterek, "Erzurum'da hava, kar ve kayak merkezi çok güzel. Kar biraz daha fazla olsa daha güzel olacak. Rusya'daki dağlarla burayı kıyasladığımda burası çok daha güzel." dedi.

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