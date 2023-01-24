Erzurum Şehir Hastanesi doktorları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servis doktorları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hastanenin Acil Tıp Kliniği Eğitim Birimi sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Orhan Delice ile mesai arkadaşları Dr. Halil İbrahim Doru, Dr. Şenol Arslan, Dr. İpek Çelik ve Dr. Emel Şam, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını seçen doktorlar, çevre-yaşam kategorisinde ise Mesut Varol'un "Beslenme saati" karesine oy verdi.

Oylamanın ardından Delice, AA ekibince çekilen fotoğraf karelerinin birbirinden güzel ve farklı mesaj verdiğini söyledi.

Acil servis doktorları olarak AA'nın haberlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Delice, "Yılın fotoğraf oylamasındaki kareler gerçekten etkileyici ve çok güzel. Fotoğraflara oy verirken zorlandık. Doğru, objektif ve ilkeli habere ulaşma noktasında AA, en güvenilir haber kaynağı. Böylesine güzel çalışmada yer aldığımız için mutlu olduk." dedi.

Delice ve oylamaya katılan doktorlar, çalışmada emeği geçen AA muhabiri, foto muhabiri ile yöneticilerine teşekkür etti.

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