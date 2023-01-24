ETSO'da "2023-2026 Dönemi Stratejik Plan" çalışmaları

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ERZURUM (AA - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO), "2023-2026 Dönemi Stratejik Plan" çalışmaları devam ediyor.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ETSO Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Stratejik Plan Komisyonu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç başkanlığında "2023-2026 ETSO Stratejik Planı" hazırlayarak izlenecek yol haritasını belirledi.

Komisyon daha sonra iç ve dış paydaşlarla iki ayrı toplantı düzenleyerek, ETSO’nun 4 yıllık dönemde yürüteceği çalışmalar ve odaklanacağı konularla ilgili paydaş kurumlarla istişarelerde bulundu, görüş ve önerilerini aldı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, yeni dönem stratejisinin belirleneceği çalışmayla ilgili, Erzurum’un sosyoekonomik, ticari ve iktisadi her meselesinde sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

ETSO'nun 4 yıl boyunca yapacağı çalışmaları bir plan ve hedef doğrultusunda yürütebilmelerine imkan sağlayacak, "2023-2026 ETSO Stratejik Plan" çalışmalarının hayırlı olması temennisinde bulunan Özakalın, şunları kaydetti:



"2023-2026 yıllarını kapsayan bu dönem içerisinde hem odamızın hem üyelerimizin hem de ilimizin ticari, iktisadi ve sosyokültürel alanlarda çalışmalarımızı hangi strateji ve hedefler çerçevesinde yapacağımızı bir yol haritası ile ortaya koymaya çalışıyoruz. Saltuklu başkenti Erzurum’un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti seçilmesiyle vizyon çalışmalarına katılmak ve iklim krizinin etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan AB Yeşil Mutabakatı’na üyelerimizi hazırlamak olmak üzere 5 ana stratejik amaç çerçevesinde hedef ve faaliyetlerimizi belirledik."

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