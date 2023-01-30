Erzurum ve Erzincan'daki şeker fabrikalarının üretimi desteklerle arttı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, sektöre yaptıkları yatırım, çiftçiye verdikleri desteklerle hem pancar hem de şeker üretiminin arttığını söyledi.

Albayrak Grubu tarafından 2018'de devralınarak Sukkar markasıyla şeker üretiminin devam ettiği Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarında pancar üreticilerine sunulan destekler rekolteye olumlu yansıdı.

Fabrikanın, kuraklığa karşı damlama sulamanın yanında gübre, tohum, mazot ve parasal teşvikleriyle arazi ekimini artıran çiftçiler, daha fazla pancar üretimi yaparak ülke ve aile ekonomisine de önemli katkı sağladı.

Önceden iki fabrikada 320 bin ton işlenen pancar, artan üretimle 510 bin tona çıkarak geçen yıl 77 bin 300 ton kristal şeker üretimi gerçekleştirildi.

Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Karavaizoğlu, AA muhabirine, 2022 Ekim-Aralık'ta başlatılan çalışmalarla pancar alımı yaptıklarını belirtti.

Geçen yıl üretimin, beklentilerinin çok üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Karavaizoğlu, "Pancar veriminde yaklaşık yüzde 20-25, şeker varlığında ise yaklaşık yüzde 1-1,2 artışımız oldu." dedi.

- "Mazot desteğini de ekledik"

Rakamların üretim ve bölge için önemini vurgulayan Karavaizoğlu, "Biz çiftçimize damlama sulama, parasal, tohum, alt ve üst gübre desteği veriyorduk. Mazot fiyatlarının yükselmesiyle sıkıntıya girmeleri nedeniyle bu sene mazot desteğini de ekledik. Bu çiftçimizi rahatlattı. En azından mazotçuya borçlu kalmadılar." diye konuştu.

Karavaizoğlu, çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede çiftçilerin pancar sökümlerini kolay yapabilmesi için makine, ekim yapabilmeleri için de sulama ekipman desteği verdiklerini belirtti.

Erzurum ve Erzincan'daki şeker fabrikalarının üretim kapasitelerinin arttığını dile getiren Karavaizoğlu, şöyle devam etti:

"Erzurum'da önceki dönemlerde 200-220 bin ton şeker pancarı zor alıyorduk. Fabrika olarak verdiğimiz destekler ve mevsimin etkisi ile her iki fabrikamızda beklentinin üzerine çıkarak, 510 bin ton şeker pancarı hasadı yapıldı. Dolayısıyla 77 bin ton kotamızın üzerine çıkarak 77 bin 300 ton da kristal şeker üretmeyi başardık. Erzurum'daki fabrikanın işlediği net pancar 320 bin ton. Önceden iki fabrikanın işlediği pancar 320 bin tondu. Şimdi her iki fabrikada işlenen net şeker pancarı toplam 510 bin ton oldu. Yani hem pancar hem de şeker kotamızın üzerinde üretim oldu."

- "Pancar ekimine heves arttı ve çiftçimiz ekmeye başladı"

Çiftçilere verilen desteklerin karşılığını aldıklarını anlatan Karavaizoğlu, şunları kaydetti:

"Kotanın düşmemesi için Sivas'tan pancar alıyoruz. 400 kilometre uzaktan pancar getiriyoruz ki kotamız düşmesin. Yaptığımız destek ve diyaloglarımızla pancar ekimine heves arttı ve çiftçimiz ekmeye başladı. Özellikle Bayburt bölgesinden daha önce 30 bin ton pancar alıyorduk, 2022'de ise 60 ton pancar aldık. 2023'te 80 bin ton pancar almayı tahmin ediyoruz. Çiftçimize destek veriyoruz onlar da karşılığını veriyor her geçen gün ekim alanlarımız artıyor."

Bu yıl ciddi yatırımlar yapacaklarını ve kapasitelerini daha çok artırmak için çalışacaklarını belirten Karavaizoğlu, gerekli programları hazırladıklarını, çevre, enerji ve kalite yatırımlarını yükseltmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.