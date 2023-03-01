Erzurumlu tiyatro topluluğu Malatya ve Adıyaman'da depremzede çocukların yüzünü güldürüyor

ERZURUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya ve Adıyaman'a giden Yakutiye Gençlik Merkezi tiyatro topluluğu üyeleri, çocuklara yaptığı gösterilerle afetin izlerini silmeye çalışıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha önce Elazığ ve Köprüköy depremlerinde çocuklarla buluşan tiyatro ekibi, şimdi de "Gülümseyin geliyoruz" projesi kapsamında "Kral ve Soytarısı" adlı çocuk oyunu ile Malatya ve Adıyaman'da afetzedelerle buluştu.

Yönetmeliğini ve eğitmenliğini Ferhat Raşit Kına'nın yaptığı Ali Aras, Sevgi Demir, Yusuf Can Yangil ve Hanife İnan gibi oyuncuların yer aldığı tiyatro topluluk, Nasrettin Hoca ve çeşitli maskotlarla çocuklara depremin olumsuz etkilerini bir nebze de olsa unutturmaya çalıştı.

Malatya merkezde 5 ve Doğanşehir ilçesinde 1 ve Adıyaman'daki 4 çadır kentte tiyatro gösterimi yapan topluluk, çocuklara yaptığı aktivitelerle afetin izlerini silmeye çalışıyor.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, Erzurum halkı gibi kendilerinin de deprem bölgesi için seferber olduğunu belirterek, "Malatya ve Adıyaman'da depremzedelerin acılarını hafifletmek ve onlara teselli kaynağı olmak için sahadayız. Tiyatro eğitmenimiz ve yönetmenimiz Ferhat Raşit Kına ile genç tiyatrocularımızı anlamlı gösterileri için tebrik ediyorum." dedi.

Yönetmen Kına ise gösterileri izleyen çocukların mutluluğunun tarifsiz olduğunu söyledi.

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