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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da vatandaşlara hitap etti:

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da vatandaşlara hitap etti:

ERZURUM (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugüne kadar harama el uzatmadım fakat uzatırsam hem kanım kurusun hem canım gitsin. Ama size söz, o harama el uzatanların, sizin hakkınızı alanların, kul hakkı yiyenlerin tamamının elini kırmazsam namerdim." dedi.

Meral Akşener, Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimleri öncesi partisine ve kendisine yöneltilen bazı ithamların ağır olduğunu söyledi.

Ayrılıkçılara karşı olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Seçime katılan herkes bu milletin birinci sınıf has evladıdır. Alt tarafı seçime gidiyoruz, seçime. Seçimde bütün siyasi partiler sizi, Erzurumlu'yu dinler. Erzurum'da 45 bin kayıtlı işsiz var. Ey Binali Yıldırım, onlara ne yapacaksın onu söyle? Buna karşılık eski İçişleri Bakanı çıkıyor bir televizyon kanalında, 'açılım süreci harikaydı, doğru işti' diyor. Hanginize inanalım? KPSS'de hakkı yenen gençlerin, tencere kaynatmakta zorlanan kadınların, ayısı, dayısı olmadığı için atanamayan gençlerin hakkında ne düşündüğünüzü söylemek yerine, 'Bu seçim işgalciler ile İstiklal Harbi verenler arasında yapılan bir seçimdir' diyorsunuz."

Akşener, Erzurum'un Pasinler ilçesinde yapılacak olan Alvarlı Barajı'nın kendilerinin iktidara gelmesi halinde tamamlanacağı vaadinde bulundu.

Erzurumspor FK'ye kapasitesi yüksek bir stadyum yapılacağı sözünü de veren Akşener, şunları kaydetti:

"Ben 7 yaşından beri beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım. Bana ne dediler, kocamı aldattığımı iddia ettiler ve iftira ettiler. Erzurumlu için bu ne demektir, Erzurumlu için katli vacip demektir, doğru mu? Bunu dediler ve benden özür dilenmedi. Cenabıhak, bakın göreceksiniz nasıl cezalandıracak. Bugüne kadar harama el uzatmadım fakat uzatırsam hem kanım kurusun hem canım gitsin. Ama size söz, o harama el uzatanların, sizin hakkınızı alanların, kul hakkı yiyenlerin tamamının elini kırmazsam namerdim."

"Bu arkadaşlar T.C.'yi kaldırdılar ya, biz her yere T.C. yazacağız" ifadesini kullanan Akşener, daha sonra alandakilerle "Ne mutlu Türküm diyene." dedi.

Konuşmanın ardından İYİ Parti Erzurum milletvekili adayları tanıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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