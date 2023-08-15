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        Erzurum'da tüfek ruhsatını yenilemeyenlere ceza kesilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:59
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        Erzurum'da tüfek ruhsatını yenilemeyenlere ceza kesilecek
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        ERZURUM (AA) - Erzurum'da yivsiz tüfek ruhsatlarını yenilemeyenlere 2 bin 864 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yivsiz tüfeği bulunan kişilerin, 1 Eylül tarihine kadar ruhsatlarını yenilemeleri gerektiği bildirildi.

        Ruhsatlarını yenilemeyen vatandaşların, 1 Eylül tarihinden itibaren 2521 Sayıl Kanun'un 13. maddesi kapsamında tüfekleri muhafaza altına alınarak, her bir tüfek için 2 bin 864 TL ceza uygulanacağı kaydedildi.

        Açıklamada, tüfeğin bir ay içerisinde ruhsatlandırılmaması veya menşeine yarar belgenin ibraz edilmemesi halinde tüfeğe el konulacağı aktarıldı.

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