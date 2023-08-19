Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Erzurum Müzesi'nin açılışında konuştu:

ERZURUM (AA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "(Yeni Erzurum Müzesi)Erzurum'un kültür ve tarihini barındıran eserlerin sergilenmesinde ve korunmasında en ileri teknolojik donanımın, ses, görüntü ve iklimlendirme sistemlerinin kullanılmasına özen gösterdik." dedi.

Bakan Ersoy, Erzurum Müzesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Beyoğlu'nda başlattıkları ve Türkiye'nin her bir bölgesinde farklı şehirlerde yapılacağının sözünü verdikleri Kültür Yolu Festivalleri'nin Erzurum ayağı olan Palandöken Kültür Yolu Festivali'ni başlattıklarını söyledi.

Adım adım sözlerini gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Ersoy, "Bu yıl itibarıyla festivallerimizi, yedi bölgemizdeki 11 farklı ilimizde gerçekleştirir duruma getirdik. 5 Ağustos'ta Kapadokya ile başladık. 9 günde 30'dan fazla noktada düzenlenen 300'den fazla etkinliğe bir milyondan fazla ziyaretçi katıldı. Bugün ise Erzurum Palandöken ve Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivallerimizi başlatıyoruz." diye konuştu.

Ersoy, Palandöken Kültür Yolu Festivali'nin 9 gün süreceğini belirterek, festivalin 37 ayrı noktada 7'den 70'e herkesin ilgisini çekeceğini dile getirdi.

- "Erzurumluların kültürel ve sanatsal etkinlikleri izlemesine imkan sunacak"

Sergiden tiyatroya, konserden çocuk etkinliklerine, film gösterimlerinden söyleşilere uzanan 400'den fazla etkinliğin bu süre içinde gerçekleştirileceğini anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu festival Dadaş diyarının tarihini, kültürünü ve sanatını korumanın, yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın bir aracı olacağı gibi Erzurumlu kardeşlerimin farklı kültürel ve sanatsal etkinlikleri izleme ve deneyimlemesine de imkan sunacak. Hem yerel ve milli hem de uluslararası kültür ve sanat etkinliklerine aynı organizasyon çatısı altında ve bu kadar zengin bir içerikle ulaşabilme, özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için çok da önemli bir fırsat doğurur."

Erzurumluları ve çevre illere yaşayanları Palandöken Kültür Yolu Festivaline davet eden Ersoy, festivalin kültür, sanat ve turizm noktasında diğer illerde olduğu gibi Erzurum'a da çok ciddi kazanç ve fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

Ersoy, festivale yüksek katılım beklediğini ifade ederek, "Tabii Erzurum'a ve Türkiye markası olan Kültür Yolu Festivalleri'ne dahil etmiş olmanın yanında yine bu vesileyle çok özel bir eserin açılışını yapmak da bugün burada bizlere nasip oldu. Milli Mücadelenin, İstikbale yürüyüşümüzün temellerinin atıldığı Erzurum'un kültür ve tarihi artık yeni Erzurum Müzesi'nin zarif, modern ve teknolojik çatısı altında korunacak ve sergilenecek." dedi.

- "Müzeyi sosyal bir yaşam alanı anlayışıyla inşa ettik"

Kuruluş çalışmaları 1944'te başlayan Erzurum Müzesi'nin Yakutiye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese'de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Erzurum Müzesi kendi özgün binasına 1968'te kavuşmuştur. Takdir edersiniz ki yerleşim tarihi M.Ö. 4000 yılına uzanan bu kadim toprakların medeniyet ve kültür zenginliğini söz konusu binanın barındırması ve sergilemesi mümkün değildi. 11 bin 159 metrekare kapalı alana sahip yeni Erzurum Müzemiz ise inşallah bu muazzam mirası onun sahibi olan Erzurum'a ve Erzurumlulara yakışır şekilde muhafaza edecek, sergileyecek ve gelecek nesillere ulaştıracaktır. Müzemizin sergi alanı büyüklüğü 2 bin 350 metrekare kapalı, 2 bin 750 metrekare açık olmak üzere toplam 5 bin 100 metrekaredir. Eser depolama bölümü ise 2 bin metrekare olarak inşa edilmiştir. Erzurum'un kültür ve tarihini barındıran eserlerin sergilenmesinde ve korunmasında en ileri teknolojik donanımın, ses, görüntü ve iklimlendirme sistemlerinin kullanılmasına özen gösterdik. Müzemizde hassas soğutma, toz toplama merkezleri bulunmakta olup ısınma sistemi dört farklı yolla sağlanabilmektedir. Gezdiğinizde göreceksiniz ki sergi salonları, eser depolama bölümleri, geçici sergi alanları, eğitim atölyesi, konferans salonu, kütüphane, laboratuvar ve kafeterya bölümleriyle bu eserimizi de sosyal bir yaşam alanı anlayışıyla inşa ettik."

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde söz değil hizmet üretmenin, millete hizmetkar olma anlayışıyla çalışmanın, en iyisini yapma çabası içinde olmanın başarıyı beraberinde getirdiğini vurguladı.

- "İç mimari tasarım ve uygulama alanında ödüle layık görüldü"

Erzurum Müzesi'nin uluslararası alanda ödüle layık görüldüğünden bahseden Ersoy, "Yeni Erzurum Müzemiz, merkezi Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Dünya Mimarlar Örgütü tarafından 'kültürel binalar' branşının 'müze binaları' dalında 2023 yılı iç mimari tasarım ve uygulama alanında ödüle layık görülmüştür. Böylece müzelerimizin aldığı uluslararası ödüllere bir yenisini daha Erzurum Müzemiz de dahil etmiş olduk. Bu gurur sizlerin, aziz milletimizindir. Yeni Erzurum Müzemiz ve ödülünüz hayırlı olsun. Yeni Erzurum Müzesi Projesi'nin hayata geçmesinde emeği olan kişi, kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Festivalimiz gibi müzemizin de Erzurum'un tarihine, kültürüne ve sosyal hayatına hakkıyla hizmet etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy kurdele keserek açılışını yaptığı Erzurum Müzesi'ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.