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        Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:21
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        Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

        Horasan-Erzurum kara yolunda Salih Karademir idaresindeki 61 S 2161 plakalı Kanberoğlu firmasına ait yolcu otobüsü, Haydarlı Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

        Araçta sıkışan Turan Çağrıboğa kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan Nejlem Veliyeva ve Nezahat Bayram, kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

        Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaza yerinde inceleme yaptı.

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