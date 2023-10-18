Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atatürk Üniversitesinde "Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı" açıldı

        Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Atatürk Üniversitesi işbirliğinde havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlaması amacıyla kurulan "Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Üniversitesinde "Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Atatürk Üniversitesi işbirliğinde havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlaması amacıyla kurulan "Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı" açıldı.

        TUSAŞ Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversitenin Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, havacılık ve uzay teknolojilerinin hızla evrildiğini, sınırları zorlayan bir alana dönüştüğünü söyledi.

        Havacılık ve uzay sektörlerinde AR-GE çalışmalarının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Çelik, "AR-GE faaliyetlerinin başarısı, alanlarının genişlemesine kadar bilgi ve kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesine dayanmaktadır. Bu bağlamda TUSAŞ, üniversiteleri kendi AR-GE ekosisteminin doğal bir parçası haline getirerek, yenilikçi, fütüristik, teknolojiyi takip etme ve akademik kaynaklardan yararlanma vizyonunu geliştirmeyi amaçlamaktadır." dedi.

        Çelik, laboratuvarın üniversitede kuruluş amacına ilişkin şunları kaydetti:

        "Laboratuvarın en öncelikli hedeflerinden birisi, genç yeteneklere havacılık sektöründe deneyim kazandırmak ve onları bu kritik sektörde bilgi sahibi yapmaktır. Öğrenciler, laboratuvar faaliyetlerine katılarak teorik bilgilerini pratik bilgilerle buluşturacak ve havacılık sektörüne daha donanımlı bir şekilde katkıda bulunabilecekler. Ayrıca bu laboratuvarın sunduğu fırsatlardan biri de üniversite-sanayi işbirliği projelerine katılım imkanıdır. Öğrenciler bu tür projeler aracılığı ile endüstri teknoloji şirketi olan TUSAŞ ile işbirliği yaparak havacılık problemlerine çözüm üretme deneyimi kazanacaklar. Bu sayede teorik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştirme şansına sahip olacaklar."

        - Rektör Çomaklı, İsrail'i kınadı

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alan saldırısında hayatını kaybedenleri andı, üniversite olarak İsrail'i kınadıklarını bildirdi.

        TUSAŞ ile işbirliğinden memnuniyetini dile getiren Çomaklı, "Çok sayıda araştırmacının görev yapacağı araştırma laboratuvarında, TUSAŞ'ın özgün platformlarında kullanılacak ileri AR-GE çözümlerinin, üniversitemizdeki akademisyen ve öğrencilerle birlikte geliştirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda da savunma sanayisine ve havacılık endüstrisine nitelikli araştırmacı yetiştirme misyonu yerine getirilecektir." diye konuştu.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise gerçekleştirilecek çalışmaların uygulanması noktasında belediyenin destek vereceğini ve kurumlarla işbirliklerinin sağlanması gerektiğini belirtti.

        Konuşmaların ardından TUSAŞ ve üniversite arasında protokol anlaşmaları imzalanarak plaketler takdim edildi, laboratuvarın açılışı yapıldı.

        Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin de katıldığı tören sonrası heyet, laboratuvarda incelemelerde bulundu.

        Laboratuvarda hidrojen teknolojileri, yakıt pilleri modelleme, hibrit sistem tasarım modelleme, yakıt pili tabanlı güç sistemleri tasarımı ve geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!

        Benzer Haberler

        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Erzurum ve Erzincan'da protesto edil...
        İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Erzurum ve Erzincan'da protesto edil...
        Erzurum'da kurallara uymayan sürücülere 1 milyon 791 bin lira ceza kesildi
        Erzurum'da kurallara uymayan sürücülere 1 milyon 791 bin lira ceza kesildi
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da sınava giren kişiye düzenekle yardım eden şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da sınava giren kişiye düzenekle yardım eden şüpheli tutuklandı
        Yeni açılan Erzurum Müzesi, 2 ayda 35 bin ziyaretçi ağırladı
        Yeni açılan Erzurum Müzesi, 2 ayda 35 bin ziyaretçi ağırladı