Erzurum'da düzenlenen "Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu" sona erdi

Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu" tamamlandı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Yakutiye ve Palandöken Belediyesi ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılan ve 2 gün süren programda, Prof. Dr. Fatih Yalçın "Etkilenme endişesi bağlamında Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç ilişkisi", Prof. Dr. Mehmet Özger "Necip Fazıl'da gelecek tasarımı", Eğitimci Yazar Murat Ertaş "Necip Fazıl'ın dil meselesi" konulu sunum yaptı.

Sempozyumun 5. oturumu üniversitedeki Büyük Doğu Salonu'nda yapıldı.

Oturumda, Doç. Dr. Hamit Aktürk, "Türkiye'nin İslamcılık Akımında Necip Fazıl'ın yeri ve başyücelik modeli üzerine", Doç. Dr. Orhan Yılmaz "Necip Fazıl Kısakürek'in Hadis Kültürü ve sünnete olan bağlılığı", Doç. Dr. Emine Demil, "Eğitimsel bir öğe olarak Necip Fazıl Kısakürek'te metafizik yön ve değerler çerçevesinde Sakarya Türküsü", Arştırma Görevlisi Fatih Baş, "Necip Fazıl Kısakürek'te Müslüman-Türk Gençliği İdeali: "Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu' Üzerinden Bir Değerlendirme" sunumunu gerçekleştirdi.

Sempozyumun 6 ve 7. oturumunda ise Duran Boz, Doç. Dr. Selim Somuncu, Orhan Gazi Gökçe, Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Şimşek, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Uyar, Mustafa Köneçoğlu, Mustafa Uçurum, Muzaffer Doğan, Dr. İbrahim Biricik, Dr. Öğretim Görevlisi İlker Bayram, Doç. Dr. Yakup Öztürk, Eyüp Azlal, Fatma Aksakal, Fatih Karasu, Doç. Dr. Sinan Yazıcı, Doç. Dr. Fatih Veyis, Öğretim Görevlisi Ayşe Kayar Muslu, Dr. Öğretim Üyesi Recep Yılmaz ve Tahsin Kaya, sunum yaptı.

Sempozyum, Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın panelistlere katılım belgelerini vermesiyle sona erdi.