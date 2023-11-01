Erzurum'da farklı suçlardan aranan 116 kişi yakalandı
Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 116 kişi yakalandı.
Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 116 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik "Şehit J. Asb. Üçvş. Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu" yapıldı.
Operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, farklı suçlardan arama kaydı bulunan 116 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevki edildi.