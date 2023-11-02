Atatürk Üniversitesi, THE'de 6 alanda başarı elde etti Atatürk Üniversitesi, İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) açıkladığı alan bazlı üniversite sırlamasında, yaşam bilimleri, sağlık bilimler, eğitim, sosyal bilimler, fen bilimleri ve mühendislik alanında başarı yakaladı.

Atatürk Üniversitesi, İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) açıkladığı alan bazlı üniversite sırlamasında, yaşam bilimleri, sağlık bilimler, eğitim, sosyal bilimler, fen bilimleri ve mühendislik alanında başarı yakaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, THE'de sağlık bilimleri alanında dünyada 601-800 bandına girmeyi başaran Atatürk Üniversitesi, Türkiye’de devlet üniversiteleri sıralamasında 3'üncü oldu.

Eğitim alanında ise dünyada 601+ bandında, Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında 11. sırada yer alan üniversite, sosyal bilimler alanında da dünyada 801+ bandında, Türkiye’de devlet üniversiteleri sıralamasında 7'ncilik elde etti.

Fen Bilimleri alanında dünyada 801-1000 bandında yer alarak Türkiye'de devlet üniversiteleri sıralamasında 11'inci olan üniversite, mühendislik alanında ise dünyada 801-1000 bandında kalıp, Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında ise 12'nci sırada yer buldu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaptığı yazılı açıklamada, sıralamada elde edilen başarının, üniversitesinin uluslararası bilinirliğine katkı sağladığını belirtti.

Kaliteli eğitim, Ar-Ge faaliyetleri, topluma hizmet ve uluslararası iş birliklerinin dünya üniversitesi olma yolunda Atatürk Üniversitesine önemli kazançlar sağladığını ifade eden Çomaklı şunları kaydetti:

"Yükseköğretim alanında ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan üniversitemizin, uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Çalışmalarımız ve emeklerimizin karşılığını almak bizleri mutlu ediyor. Dünya çapında tanınan bir üniversite olarak açıklanan her listede üst sıralarda yer almamız, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını gösteriyor. Bu başarılarda emeği geçen büyük Atatürk Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum."