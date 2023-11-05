Erzurum'da çocuk istismarına farkındalık için hazırlanan "Oyuncak Ayı" adlı oyun sahnelendi Erzurum'da, Büyülü Alem Tiyatrosu Topluluğu tarafından çocuk istismarına farkındalık oluşturmak için hazırlanan "Oyuncak Ayı" adlı oyun sahnelendi.

Erzurum'da, Büyülü Alem Tiyatrosu Topluluğu tarafından çocuk istismarına farkındalık oluşturmak için hazırlanan "Oyuncak Ayı" adlı oyun sahnelendi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlisi Abdullah Kırmızıbiber'in yazıp yönettiği ve oynadığı tek perdelik tiyatro oyununda, çeşitli meslek gruplarından kişiler ile üniversite öğrencileri rol aldı.

Davetlilerin ilgiyle izlediği oyunda, mutlu bir ailenin, küçük kızının doğum gününe heyecanla hazırlandığı sırada gelen kara haberle yıkılışı ve bir babanın feryat ve isyanı anlatıldı.

Kırmızıbiber, AA muhabirine, oyunu Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" oyunundaki repliklerden etkilenerek kaleme aldığını söyledi.

Oyunun, çocuk istismarı ve şiddetine farkındalık oluşturmak için sahnelendiğini aktaran Kırmızıbiber, "Oyunumuz ne yazık ki devamlı güncelliğini koruyan, devamlı gündem olan bir konu. Biz istiyoruz ki 'Oyuncak Ayı' artık iptal olsun. Hiçbir şekilde gündeme gelmesin." diye konuştu.

İzleyicide farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Kırmızıbiber, "İzleyen herkes 'acaba benim yapabileceğim bir şey var mı? Ben nerede yanlış yapıyorum' diye düşünüp kendini düzeltirse, toplumun da düzeleceğini düşünüyoruz. Çünkü toplum bireylerden oluşuyor. Her birey kendini düzeltirse toplumda bir sıkıntı kalmaz diye düşünüyorum. Amacımız 'Oyuncak Ayı' bir daha oynanmasın. Bir faydamız olursa ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Kırmızıbiber, oyunun 9 Aralık'ta Ankara'da, daha sonra Konya'da sahneleneceğini kaydetti.