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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da trafik kurallarına uymayan 2 bin 730 sürücüye ceza kesildi

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 2 bin 730 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 19:02 Güncelleme: 06.11.2023 - 19:02
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da trafik kurallarına uymayan 2 bin 730 sürücüye ceza kesildi
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 2 bin 730 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 30 Ekim-6 Kasım'da kent genelinde trafik denetimleri gerçekleştirdi.

        Denetimlerde ekipler, emniyet kemeri, park yasağı, hız ve kırmızı ışık gibi trafik kurallarını ihlal eden 2 bin 562 sürücüye para cezası kesti.

        Kars'ta da jandarma ekiplerinin yaptığı trafik uygulamalarında 89 bin 709 araç sorgulandı, 123 sürücüye 288 bin 37 lira ceza kesildi.

        Ardahan'da da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 2 bin 269 araç sorgulandı.

        Kurallara uymadığı tespit edilen 226 araç ve 45 sürücüye 412 bin 281 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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