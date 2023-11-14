Erzurum'da bir kafede patlama sonucu hasar oluştu
Erzurum'da bir kafede meydana gelen patlama hasara neden oldu.
Erzurum'da bir kafede meydana gelen patlama hasara neden oldu.
Yakutiye ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve PALEN Doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada, iş yerinin duvarları yıkıldı, camları kırıldı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, dumandan etkilen bazı vatandaşlar olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
AFAD, itfaiye ve PALEN Doğalgaz ekipleri, bölgede çalışma yaptı.
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