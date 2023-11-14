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        Erzurum'da bir kafede patlama sonucu hasar oluştu

        Erzurum'da bir kafede meydana gelen patlama hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 00:27 Güncelleme: 14.11.2023 - 00:34
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        Erzurum'da bir kafede patlama sonucu hasar oluştu
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        Erzurum'da bir kafede meydana gelen patlama hasara neden oldu.

        Yakutiye ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve PALEN Doğalgaz ekipleri sevk edildi.

        Gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada, iş yerinin duvarları yıkıldı, camları kırıldı.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, dumandan etkilen bazı vatandaşlar olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        AFAD, itfaiye ve PALEN Doğalgaz ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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