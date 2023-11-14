Erzurum'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı Erzurum'da, araçlarında 856,53 gram esrar ve para ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Erzurum'da, araçlarında 856,53 gram esrar ve para ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, tespit ettikleri bir aracın bagaj kısmında yaptığı aramada 856,53 gram esrar buldu.

Araçtaki M.E. (33), A.K. (33) ve K.G'yi (37) gözaltına alan ekipler, şüpheliler üzerinde suç geliri olduğu değerlendirilen 9 bin 480 lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.