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        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan hakem hatalarına tepki:

        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, hakemlerin 1. Lig maçlarında deneyim ve tecrübe edinmek için görevlendirildiklerini ve bunun sonucunda önemli hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:26 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:34
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        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan hakem hatalarına tepki:
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        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, hakemlerin 1. Lig maçlarında deneyim ve tecrübe edinmek için görevlendirildiklerini ve bunun sonucunda önemli hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

        Ahmet Dal, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Erzurumspor'un geçen sezon 14 sözleşmesi biten futbolcuyla yeniden sözleşme yapılarak ligde mücadeleye devam ettiklerini belirterek, futbolcu ve teknik heyete teşekkür etti.

        Erzurumspor'un Süper Lig'de olması gerektiğini vurgulayan Dal, "Hedef, belki yakın gelecekte değil ama daha orta vadede Avrupa kupalarına gitmek olmalı çünkü bu potansiyel bu şehirde var. Fakat hepinizin bildiği transfer yasağı gibi bazı sebepler var. Bu şartlarda en iyisinin takımın ligde kalmak olduğunu kabul ediyoruz." dedi.

        - Erzurumspor FK için destek çağrısı

        Takımın ekonomik sorunlar yaşadığını anımsatan Dal, "Takımımıza en büyük destek Onursal Başkan Mehmet Sekmen Bey tarafından verilmekte. Bu şehrin dinamiklerine çağrı yapmak istiyoruz. Erzurum'un, Erzurumspor'dan başka gündemi, ilgilendiği, mutlu olduğu başka bir şeyi yok. Bizim de Erzurumluları sevindirdiğimiz en çok mutlu olduğumuz konumuz Erzurumspor. Erzurumspor'un mevcut durumdan kurtulması için destek çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

        Türkiye'de futbol kulüplerinin çok zor günler geçirdiğini dile getiren Dal, takım giderinin 70-80 milyon liralara çıktığını ancak Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) sadece 11 milyon alındığını belirtti.

        Dal, transfer tahtasının açılması için kulübün 130 milyon liraya ihtiyacını olduğunu ve bunun kolay olmadığını savunarak, mevcut takımın da mücadelesiyle kendilerini gururlandırdıklarını söyledi.

        - "Biz bu senaryoyu biliyoruz"

        Hakemlerle ilgili değerlendirmede bulunan Dal, 1. Lig'deki mücadele ve sertliğin, hakemler açısından Süper Lig'den daha zor olduğunu belirtti.

        "Maalesef geriden hakem yetişmediği için daha tecrübesiz ve deneyimsiz hakemler bizim liglerimizde deneyim ve tecrübe kazanmak için maçlarımıza çıkıyorlar." diyen Dal, şunları kaydetti:

        "Öyle hatalar yapıyorlar ki arkadaşlarımız, yani biz bunun şikayetini dile getiriyoruz. İyi yönettiği zaman hakem arkadaşımızı desteklemek adına MHK Başkanımıza mesaj atıp arıyoruz. Bu haftaki hakem arkadaşımız her ne kadar beğendiğimiz, gelecek vadeden bir hakem olmasına rağmen bazı hataları, bizim neredeyse maçı kaybetmemize sebep olacaktı. Rakibin 10 kişi kalması gereken bir pozisyon var. Yardımcı antrenörümüzü attı, durduk yerde antrenörler tepki göstermiyorlar size. Bakıyoruz başka maçlarda neredeyse takla atacak antrenörler, uyarı bile almıyorlar. Devre arası benim hocamı atıyorsun. 1 maç ceza geldi hocamıza. Bunlar tam başımızı kaldırdığımızda karşılaştığımız şeyler. Biz bu senaryoyu biliyoruz. Aynı şeyler karşılaşmamak adına buradan kamuoyu oluşması adına bu paylaşımı yapmak istiyorum."

        Kentte yapımı planlanan stadyum ile ilgili de açıklamalarda bulunan Dal, ocak ayının başında nasıl bir stadyum yapılacağının belirleneceği projenin ortaya çıkacağını belirtti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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