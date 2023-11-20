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        Erzurum'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 23:38 Güncelleme: 20.11.2023 - 23:38
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        Erzurum'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
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        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Aşkale ve Horasan'da kırsal mahalle okullarında ve taşımalı eğitime, Karayazı Narman ve Tortum'da taşımalı eğitime, Köprüköy'de kırsal mahalle okullarındaki taşımalı eğitime, Çat ve Tekman'daki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

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