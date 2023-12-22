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        Erzurum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, 5 insan kaçakçısı tutuklandı

        Erzurum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri Afganistan uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 18:00 Güncelleme: 22.12.2023 - 18:00
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        Erzurum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, 5 insan kaçakçısı tutuklandı
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        Erzurum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri Afganistan uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "göçmen kaçakçılığı", "başkasına ait kimlik belgesi ve bilgilerini kullanma" suçlarını örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Aynı olaydan firar eden Afganistan uyruklu 1 şüpheli de daha sonra ekiplerce yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından söz konusu suçlara karışan 5 zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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