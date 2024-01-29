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        Erzurum ve Kars'ta 102 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 102 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:25
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        Erzurum ve Kars'ta 102 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 102 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 98 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Kars

        Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, ulaşıma kapalı bulunan Akdere köy yolunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

        Polat, köy halkıyla da bir araya gelerek isteklerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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