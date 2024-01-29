Erzurum ve Kars'ta 102 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 102 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 98 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Kars

Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, ulaşıma kapalı bulunan Akdere köy yolunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Polat, köy halkıyla da bir araya gelerek isteklerini dinledi.

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